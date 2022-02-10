AKS Grup İnşaat, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 45’inci şirketi oldu

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı.

TOBB’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen KOBİ’lerini belirleyerek ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmeyi hedeflediği Türkiye 100 programında, yüzde 320’lik büyüme gerçekleştiren AKS Grup İnşaat 45’inci sırada yer alarak Trabzon’dan listeye giren tek firma oldu. AKS Grup İnşaat 2017 yılında da TOBB 100 listesine girmeyi başarmış ve 41’inci sırada yer almıştı.

Ankara TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende, ödülü AKS Grup İnşaat Finans Müdürü Murat İrtem, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hicarciklioğlu’ndan aldı.

“İnovatif projelerimiz devam edecek”

AKS Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Aksoy, daha sonra yaptığı açıklamada, ikinci kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer almanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Aksoy, “Trabzon’da başladığımız yolculuğumuz her geçen gün büyüme kaydediyor. Kalite ve güven inşa etmek adına yoğun mesai harcıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından birçok müşterimize inovatif yaşam alanları sunmak için projeler üretiyoruz. Pandemi şartları sektörü yavaşlatsa da ileriye dönük projelerimizi müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.