Akşener, Bursa iş dünyası ile buluştu

Ali ŞAHİN



BURSA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partinin ekonomi kurmayları Bursa iş dünyası ile buluştu. Sheraton Otel’de düzenlenen etkinliğe Bursa’nın çok sayıda sanayicisi katılım gösterdi. Selamlama konuşması yapan İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ekonominin güçlü olmasının ülkenin güçlü olmasıyla doğru orantılı olduğunu vurguladı. Türkoğlu’nun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta kamu maliyesi vizyonu konusunda ilk sunumunu yaptı. Usta, “güven istikrarın olmaması yaşadığımız dönemin en büyük kaynağı. Türkiye’nin büyüme potansiyeli yüzde 4’ün altına düştü bunu artırmalı ve ekonomideki kaynakları üretken alanlara yönlendirmeliyiz. Mesela bugün itibariyle Hazinenin daha önümüzdeki dönemde yapacağı anapara ödemesi 1 trilyon 689 milyar lira. Faiz yükümlülüğümüz ise anaparanın üzerinde Türkiye. Önümüzdeki dönemde ödeyeceğimiz ana para faiz yükümlümüz ise 2.3 trilyon lira. Bu vahim bir durumdur. Dolayısıyla önümüzde kamu maliyesi alanında çok sıkıntılı bir durum var” ifadelerini kullandı.

‘Yanlışta ısrar edildi'

Türkiye’de enflasyonun artırıldığını belirten İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, “Yanlış para politikalarında ısrar ederek dünya tarihinde çok az bulunacak bir hızda Türkiye’deki enflasyon yükseldi. 2011 yılından beri Türkiye para politikası doğru yapılmadığı için orada da yavaş yavaş bozulma var ve son yıllarda hızlandı. Türk Lirasına olan güven azaldı. Vatandaşımız mevduatını yabancı para cinsinden yapmayı tercih etti. Merkez Bankası asli görevini doğru yapmalı. Yapılması gereken önemli konulardan birisi bu” dedi.

‘Bu servet transferi’

Bankaların sürekli kar elde ettiğine de dikkat çeken Yılmaz, “Bunun bir nedeni bizim de çok dillendirdiğimiz enflasyon. Enflasyonun yüzde 80’i geçtiği bir yerde Merkez Bankamız şu anki faizlerle Yüzde on iki ile bankaları fonluyor. Bu servet transferi. KKM aracılığıyla da hazinenin ve Merkez Bankası’nın gelecek nesillere bedel ödetecek farklı bir para transferi var. Ayrıca suni olarak devletimizin iç borçlanma kağıtlarında yaratılan aşırı talep var. Faizler düştüğü zaman bu kağıtlar aşırı değerleniyor. Çoğu banka büyük bir altın deposu üstünde oturuyormuş gibi yalnız bu sürdürülebilir ev değil. Bu hızla geriye dönecek” ifadelerini kullandı.

‘Teknolojik dönüşüm Bursa'dan başlamalı'

Yılmaz’ın ardından İYİ Parti kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale üretimde dönüşüm stratejisi konusunda sunum yaptı. Özlale, “bizim teknolojik dönüşüme önem vermemiz gerekli. Bursa sanayisi ile bilinen bir yer. Bu dönüşüm buradan başlamalı. Bunun için çalışmalı ve üniversiteleri işsizliği öteleyen kurumlar olmaktan çıkarmalıyız” dedi.

‘Şehir olarak negatif ayrıştık’

Bursa’nın ekonomik görünümü hakkında sunum yapan ve şehirdeki sanayinin Türkiye’deki konumuna ilişkin konuşan İYİ Parti TBMM Grup Sözcüsü ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise “Bursa ekonomisi Türkiye’nin aksine negatif ayrışmaya gidiyor. Milli gelirden aldığı pay 2004’ten daha geriye düştü. Fert başına milli gelirde Biz Bursa 14 bin dolardan 9 bin 300 dolara gelmişiz. 2004’ten 2013’e kadar kazandığımızın yüzde yetmişini 2013 sonra yitirmişiz. Evet bütün Türkiye'de düşüş var ama Türkiye'deki düşüş yüzde 30. Bursa'da yüzde 70” ifadelerini kullandı. Tatlıoğlu şehir ekonomisinin ülke genelindeki verilerden ve hizmetlerden negatif ayrıştığına vurgu yaptı.

‘Sizleri dinlemek için geldik’

Konuşmaların ardından kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Sanıyorum yirmi sekiz ilde bu buluşmaları yaptık. Şimdi formatı değiştirdik. Biraz daha STK’ları kanaat önderlerini, iş insanlarını dahil ettik. Ekonomik soruları, üç arkadaşım cevaplandırdı. Siyasi konularda soruların tamamını da ben cevaplandıracağım. Sizler için vakit nakittir. Dolayısıyla bu kadar insanı burada uzunca tutmak haksızlık olur. Bu yüzden bir son konuşma yapmak yerine sizlerin sorularına cevap vermek istiyorum. Sizlerin sorularını, sorunlarını ve tavsiyelerini dinlemek için buradayız” ifadelerini kullandı. Program basına kapalı olarak gerçekleştirilen soru cevap kısmı ile sona erdi.