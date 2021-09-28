Aktapes, tekstil aksesuarlarında dünyaya açılacak

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Tekstil sektöründe marka kentler arasında bulunan Kahramanmaraş’ta kurulu Aktapes Limited Şirketi, tekstil aksesuarlarında dünyaya açılmayı planlıyor. Firma, tekstil aksesuarı adı altında pantolon kemer astarı, yuvarlak ve yassı lastikler, iplik işletmeleri için kova tanıtım lastikleri, kordon ve bağcıklar, etiketler, pamuk merserize dikiş ipliği, polyester, naylon, fantezi iplikler, misina, likra ve lateks ile müşteri isteklerine özel şerit üretimi,2 mm’den 150 mm’ye kadar sonsuz metraj üretim, düz ve jakarlı boxer lastikleri, katlanır paça lastikleri, gömlek ense biyesi, gömlek patı şeritleri üretimi, ceket, gömlek ve gecelik türü ürünler için dikim yardımcısı kavadura biyeleri üretimi gerçekleştiriyor.

500 bin adetlik üretim hedefi

Aktapes Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sefa Karaokur, kökleri 1942’ye dayanan şirketlerinin bugüne kadar geçirdiği süreçlerin ardından ihracata odaklandığını, bunu da tekstil aksesuarı ve antiviral maske üretimi ile gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şirketimiz üretim kalitesi ile alanında en iyi 5 şirketten biridir. Üretim hacmimiz günlük 100 bin adet ancak, hedefimiz günlük üretimde 500 bin adete ulaşmak. Aynı zamanda hızlı bir şekilde ihracatı arttırmak istiyoruz” dedi. Ar-Ge çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Karaokur, şunları kaydetti: “Geliştirdiğimiz inovatif ürünler ile müşterilerimize daha geniş seçenekler sunarak, müşterilerimizin kendi pazarlarında daima bir kaç adım önde olmalarını hedeflemekteyiz.”

Antiviral maske de var

Virüs öldürücü etkiye sahip antiviral maske üreten iki firmadan biri olduklarını ifade eden Mehmet Sefa Karaokur, “Esas ürünümüz konfeksiyon aksesuarı, ayrıca pandemi döneminde antiviral maske üretimine başladık. Antiviral kumaş sayesinde virüsü öldürücü etkiye sahip maske üretiyoruz. Normal maskeler virüsü sadece tutarken bizim maskelerimiz aynı zamanda etkisiz hale de getiriyor. 4 gün boyunca kirlenmiyor. Maskede kullandığımız kumaşta mikrop yaşayamaz. Türkiye’de bu özellikte maske üreten 2 firmadan biriyiz” diye konuştu.