Aktif Bank'ın Bursa şubesinin yeni müdürü Serdar Erkan oldu

BURSA (DÜNYA) - Aktif Bank’ın Bursa Şubesi’nin yeni müdürü Serdar Erkan göreve başladı. Sakarya Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans mezunu olan Serdar Erkan’ın bankacılık sektöründe 22 yıllık deneyimi bulunuyor. Türkiye genelindeki 12 şubesiyle faaliyetlerini sürdüren Aktif Bank’ın, yenilikçi iş modelleriyle yatırım bankacılığını yeniden yorumladığını belirten Serdar Erkan, “Bursa şubemiz ile birebir iletişim gerektiren kurumsal, yatırım ve özel bankacılığa odaklanacak, Çanakkale’den Eskişehir’e kadar Güney Marmara Bölgesi’ndeki müşterilerimize proaktif ve müşteri odaklı yaklaşımı sunmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.