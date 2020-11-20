Akyürek, engebeli zeminlerde otonom taşıma yapabilecek araç geliştirdi

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Hasat sonrası hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohumlar ürünlerine özel işleme teknolojileri ve makineler geliştiren Akyürek Grup’un bünyesindeki Akyürek Ar-Ge Bilişim Yazılım, Mersin Üniversitesi işbirliğiyle yeni nesil araç geliştirdi. Araç, fabrikaların engebeli zeminlerinde otonom taşıma yapabilecek şekilde tasarlandı. Şirket, bu aracını Türk cumhuriyetleri ve Orta Avrupa’ya ihraç etmeyi de planlıyor.

Akyürek Ar-Ge Bilişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı İpek Akyürek Aslanyürek, geliştirdikleri yeni nesil taşıma aracında haberleşme ve ileri konumlama teknolojilerinden faydalanarak görüntü işleme teknikleriyle güvenli çalışabilecek, ERP sistemlerine entegre olabilecek, istasyonlar arası verimli ve sürekliliği olan bir taşıma teknolojisi oluşturduklarını kaydetti. Birçok firmanın taşıma araçları ürettiğini, ancak piyasadaki ürünlerin düz ve pürüzsüz zeminlerde çalıştığını ifade eden Akyürek, “Üretim tesislerinde taşıma için kullanılan forkliftlerin yerini alabilecek bu araç, engebeli zeminlerde de dengede ve yükünü kaydırmadan, yüksek performans ile çalışabiliyor. Sistemi kullanacak firmalar, zemin tadilat masrafl arından tasarruf edebilecek” dedi.

Otonom çalışan Akyürek Taşıma Aracı’nın makine imalat, metal, otomotiv, ağaç, gıda ve savuma sanayi sektörlerinde faaliyette olan fabrikalara rahatlıkla entegre edilebildiğini belirten Akyürek, yeni ürünü orta vadede Türk cumhuriyetleri ve Orta Avrupa pazarına da sunacaklarını belirtti. Akyürek, “Grup bünyemizdeki ana firmamız olan Akyurek Technology’nin tüm müşterileri ve bünyesinde taşıma işi yapan her firma bizim hedef kitlemiz. Bu projemizdeki diğer hedefl erimiz ise kapasitemizi artırmak ve ek istihdam alanları yaratmak” diye konuştu.

“FSPP yazılımıyla üretim süreci kontrol altında”

Geliştirdikleri Flex Station Plannig Programming (FSPP) yazılımı ile üretim hatlarındaki istasyonların esnek bir şekilde planlanmasını ve yönetilmesini sağladıklarını kaydeden Akyürek, “FSPP ile firmalar üretim planlama ve takip işlemlerini artık pratik şekilde yapabiliyorlar. Yazılımımız vasıtasıyla üretim ile ilgili raporlar elde edilebiliyor, operasyonların istasyonlardaki süresi ekran üzerinde görüntülenebiliyor ve üreticilerimiz bu program sayesinde tüm üretim süreçlerine hâkim oluyor. Üretim sürecinde her aşamada alınan raporlar ile oluşabilecek bir soruna hızlıca ve yerinde müdahale edilebiliyor” dedi.

“Yolumuza KOSGEB desteğiyle devam ediyoruz”

Endüstri 4.0 teknolojilerinin ilk olarak sergilendiği Almanya Hannover Fuarı’ndaki ziyareti sırasında taşıma araçları teknolojisini inceleme fırsatı bulduğunu belirten İpek Akyürek Aslanyürek, Türkiye’ye döndükten sonra piyasadaki taşıma araçlarını incelemeye başladığını kaydetti. Araştırma sürecinde Mersin Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle işbirliği halinde çalıştıklarını kaydeden Akyürek, “Onların akademik bilgileri ve Akyürek’in 40 yılı aşkın tecrübesini birleştirerek bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Aynı zamanda KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon programından destek alarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.