Akyürek Makine, Ar-Ge 250 listesinde sektör 8’incisi oldu

MERSİN - Bakliyat, baharat, kuruyemiş, tohum başta olmak üzere tüm kuru taneli tarım ürünleri ve tütün işleme makinelerini üreten Akyürek Makine, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri araştırmasında 12,5 milyon liralık yatırımıyla sektöründe 8’inci, tüm şirketler arasında ise 148’inci sırada yer aldı. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme yatırımlarını her geçen gün artırarak güçlü Ar-Ge kadrosuyla çalışmalarını sürdüren firma, geçtiğimiz yıl 3 patent başvurusu ile 15 makinenin endüstriyel tasarım tescilini gerçekleştirdi. Akyürek Makine Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, yerli ve milli üretim stratejileri doğrultusunda ürünlerinde yüzde 70 olan yerlilik oranını yüzde 90’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki şirketlerinde 3 milyon liralık yazılım Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiklerini belirten Balta, Ar-Ge ve tasarım stratejilerinde gıda güvenliği, gıda verimliliği ve işleme makinelerinde enerji verimliliğini ön planda tuttuklarını vurguladı. Balta, 2020 yılında 12,5 milyon lira olan Ar-Ge bütçesini bu yıl yüzde 50 oranında artırmayı ve 33 kişiden oluşan araştırmacı kadrosunu da iki yıl sonra 45 kişiye yükseltmeyi planladıklarını dile getirdi.

Üretimini yaptıkları 311 çeşit makineden 287’sinin kuru gıda sektörüne, geriye kalan 24’ünün tütün sektörüne yönelik olduğunu belirten Balta, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve istihdama ciddi katkılar sunma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Balta, tütün sektörüne yönelik 16 milyon Euro’luk yatırım ile Türkiye’de tek, dünyada ise 3 makine üreticisinden biri olduklarını sözlerine ekledi.