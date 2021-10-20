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Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözlü veya yazılı sınav yapmaksızın sözleşmeli personel istihdam edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacak.

Büro personeli, hemşire ve destek personeli kadrolarına başvurmak isteyen adaylar başvurularını Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapacaktır. İlana başvuru süresi Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

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