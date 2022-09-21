Alaca Group, nitelikli istihdam projeleriyle lojistikte A takımını kuruyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin merkezli olarak İstanbul ve Bursa’da yer alan şirketleri ile paketleme, inşaat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren Alaca Group, 2021’in son çeyreğinde grup firması Alaca Lojistik ile giriş yaptığı ulusal nakliye sektöründeki büyümesini sürdürüyor. Günlük bölgesel düzeyde ortalama 70 nakliye operasyonu gerçekleştirebilen firma, öz mal araç yatırımlarıyla ve yeni ikili işbirlikleriyle yıl sonuna kadar operasyonel kapasitesini 2 katına çıkarmayı hedefliyor. Gıda, inşaat ve enerji sektörlerine yönelik ulusal nakliye operasyonlarına tüm hızıyla devam ettiklerini ifade eden Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, ayrıca frigorifik taşıma ve limanlardan hammadde tedarik işlemlerinde uygun lojistik çözümler sağladıklarını belirtti. Grup olarak 2022 yılının ilk yarısında lojistik hizmet ve operasyonel kapasitelerini artıracak önemli yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Alaca, “Lojistik sektöründeki faaliyetlerimizi yaşanan küresel gelişmelerin olumsuz etkilerine karşı korurken, sürdürülebilir genişlememizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Lojistikte operasyon kabiliyetimizi artırmak için AR-GE çalışmasına başladık. Ülkemizde yapılanan uluslararası lojistik şirketleri operasyonel hazırlık süreçlerini ve dünyadaki diğer örnekleri yakından izliyoruz. Ayrıca sektörde inovatif işler yapma kapasitesine sahip ve özellikle intermodal alanda yetkin olacak genç bir A takım kurmak adına girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

Tedarik zincirindeki değişimleri yakından izlediklerini firma bünyesinde kullandıkları lojistik altyapıyı da diğer firmaların kullanımına açtıklarını söyleyen Hakan Alaca, “Dünya tek merkezli tedarik zincirine olan bağımlılığa yönelik alternatif arayışı içinde. Bu durum küresel tedarik ağlarının değişimine neden oluyor. Özellikle yaşanan bu değişimler kısa süre içinde lojistik ekibimize yönelik ciddi bir talep oluşturdu. Bu alanda önemli markalar için ulusal lojistik operasyonlar yürütüyoruz. 2021’nin son çeyreğinden itibaren günlük ulusal çapta 70 lojistik operasyon kapasitesi ile hizmet veriyoruz. 2022 yılında operasyonel olarak kapasitemizi artıracak yatırımlarımız devam ediyor. Sektörde kalıcı olmak istiyoruz. Hizmet ve operasyonel kapasitemizi sürdürülebilir olarak artıracak tüm yatırım seçeneklerini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Lojistikte 2’inci etapta yeni depolama alanları kuracak

Türkiye’nin sahip olduğu stratejik konumuyla lojistik sektöründeki potansiyelini artırdığını ifade eden Hakan Alaca, uzun vadede uluslararası kara lojistiği operasyonlarına başlamayı amaçladıklarını söyledi. Alaca, “Limanlarımızın kapasitesiyle eş güdümlü olarak her yıl ülkemiz üzerinden milyonlarca ton transit yük taşınıyor. Dünya genelinde özellikle deniz lojistiğinde artan maliyetler nedeniyle kara lojistiği ön plana çıkmaya başladı. Bu nedenle kara ve demiryolu lojistiğinde ciddi bir talep patlaması yaşanıyor. Ayrıca ülkemizin ihracat potansiyelinin her geçen gün daha da gelişmesi ve e-ticarete olan ilginin artması da lojistik sektörüne yönelik talebi yükseltiyor. Bu nedenle ulusal nakliye operasyonlarımızın kapasitesini geliştirdikten sonra ülkemizin muhtelif noktalarına farklı konseptlerde yeni depolama alanları kuracağız” diye konuştu.

2022’de yüzde 30 büyüme hedefliyor

Grup olarak 2021’de yüzde 25 büyüdüklerini ifade eden Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, 2022’de lojistik şirketlerinin katkısıyla en az yüzde 30 büyüme hedeflediklerini söyledi. 2022 yılında toplam istihdamlarını da artırmayı planladıklarını ifade eden Hakan Alaca, şöyle konuştu: “Sahip olduğumuz geniş tedarik ağımız sayesinde, lojistik sektöründe büyümemizi sağlayacak ikili iş görüşmelerine ve yeni yatırımlara odaklanacağız. Küresel piyasalarda devam eden pandemi hareketliliği, dolar euro paritesindeki değişimler ve Rusya Ukrayna savaşının ülkeler arasında karşılıklı ekonomik yaptırımlara dönüşmesi nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 4 sektördeki operasyonel gücümüzü ve istihdamımızı korumaya odaklandık. Kısa vade hedeflerimiz arasında ise mevcut yatırımlarımızı güçlendirip, istihdamımızı korumak var.”