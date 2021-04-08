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Alanya'da 10 adet ticari nitelikli taşınmaz kiraya verecek

Alanya Belediyesi 10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarıldı. Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları, ihale saatlerine, ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aranan şartlar ilanda açıklanıyor.

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