Alanya'da 10 adet ticari nitelikli taşınmaz kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarıldı. Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları, ihale saatlerine, ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aranan şartlar ilanda açıklanıyor.

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