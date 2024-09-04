Alanyalı turizmciler çile yolu değil otoyol istiyor

Hayati ARIGAN

Bundan 9 ay önce ihalesi gerçekleştirilen Antalya-Alanya Otoyol Projesi’nin inşaatı henüz başlayamadı. Turizmcilerin projeyi sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve turizm işletmecisi Ramazan Caner turizm alanında Alanya’nın en büyük sorununun ulaşım problemi olduğunu dile getirdi.

Antalya-Alanya yolunda 70 civarında trafik ışığının olduğunu ve 140 kilometrelik yolun 3 saatin üzerinde sürdüğünü belirten Burhan Sili, ihaleyi alan şirketin projeye başlamak için ucuz kredi bulmaya çalıştığı açıklamasını yaptığını söyledi. Otoyolun Aksu’dan başlayarak Konaklı’ya kadar 122 kilometrelik bir yolu kapsadığını belirten Sili, “Ulaşım sorunun çözülmesinin 600 turizm işletmesinin bulunduğu Alanya’ya ve turizme büyük katkı sağlayacak” dedi.

140 km 3,5 saat sürüyor

Kendi tesislerinde misafirlerin en çok şikâyet ettiği sorunun ulaşım olduğunu belirten işletmeci Ramazan Caner, “Otellerimizde diğer bölge otellerine nazaran daha iyi hizmet kalitesi, yiyecek ve içecek kalite ve çeşitliliği sunmamıza, onlardan daha önde olmanıza rağmen biz onlardan daha düşük fiyata oda satmak zorunda kalıyoruz. Bunun nedeni tamamen ulaşım. Yurt dışından Antalya’ya 3,5 saatte gelen turist 3 saati geçen onlarca trafik ışığını aşarak sinir bozucu yolculuk nedeniyle bir daha gelmek istemiyorlar” dedi.

Esnaf enflasyonu

Şehir yaşamıyla hayatla iç içe olan Alanya'da otelden çıkan turistin her tarafta alışveriş yapabildiğini belirten Sili, “Her turizm tesisinin etrafında bir çarşı oluşuyor. Ancak aşırı bir derecede arz var. Birçok esnaf hepsi aynı şeyleri satıyor. Vahşi rekabet nedeniyle esnaf turisti rahatsız ediyor” dedi.

Park yeri ve trafik sorunu

Alanya’da park yeri ve trafik sorununun çözülmesi gereken en önemli sorunların arasında olduğunu belirten Burhan Sili, “Ulaşım sorunu sadece Antalya-Alanya karayolu ile sınırlı kalmıyor. Turist hangi dolmuşa hangi otobüse kaç lira verecek bilmiyor.

Toplu ulaşımda sabit fiyat yok” diye konuştu. Alanya son Ukrayna-Rusya savaşından sonra ve öncesinde 50 yılda alması gereken göçü 5 yılda aldığını belirten Burhan Sili, arıtma konusunda Alanya’nın alarm verdiğini belirterek şunları dedi; “Alanya’ya turist deniz için geliyor. Turizmcinin sermayesi temiz deniz. Şimdi arıtmalar yetmiyor. Yerel yönetimin arıtma tesislerini revize etmesi lazım. Gerekirse turizm işletmeleri ile ortak bir planlama ile arıtma sorunu çözülebilir.”

4 milyon turist geliyor

Turizmci Ramazan Caner ise Antalya’ya gelen turistin yüzde 30’unu Alanya’nın ağırladığını belirterek, “Alanya’ya ortalama 4 milyon turist geliyor. İlk dört sırayı Alman, Rus, Polonyalı ve İngiliz turist oluşturuyor. Deniziniz iyi olacak ki yatırımlarınızın karşılığını alabilirsiniz. Otelimizde 6 cankurtaranımız her sabah ve akşam denizi teknelerle tarayıp ve temizliğini yapıyor” dedi.

Maliyetler kârı düşürüyor

Türkiye ile ilgili çok ciddi bir pahalılık algısı oluştuğunu ve bunun realitesinin bulunduğuna dikkat çeken Ramazan Caner, “Türkiye’de zincir bir otel 190 dolardan oda satarken, Mısır’daki otelinde 75 dolara sattığı otelinde daha fazla kâr ediyor. 2023’te kârlılık anlamında turizm rekor kırdı. Bu sene de rakamlar iyi gitmesine rağmen maliyet problemi nedeniyle ne yazık ki işletmelerimiz kâr elde edemiyorlar. Türkiye’de başka ülkelerdeki gibi düz bir ekonomi, yaşam standardı yok” dedi.

Turizmi çeşitlendirmek gerekiyor

Türkiye kaynak pazar anlamında merkez alındığında 3,5 saatlik uçuş mesafesinde çok ciddi potansiyelinin olduğunu belirten Sili, “Rusya, Orta Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar hemen hemen hepsinin ulaşım mesafesinde. Deniz, kum, güneş için gelen turist günlük 100 euro bırakırken sağlık turizmi için gelen turist binlerce euro bırakabiliyor. Alanya olarak bizim ürün çeşitlemesi yapmamız lazım. Bisiklet sporunda 60 ile 90 gün gibi konaklamaları minimum 35 ile 70’lik ekipler yapıyor. İspanya, Fransa bundan inanılmaz para kazanıyor. Türkiye'nin de Alanya üzerinde bu konuda çalışması lazım. Bisiklet trafiğini rahatça hareket edebileceği bir alan yaratmak zorundayız” dedi.