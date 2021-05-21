Albeka Consulting, işletmelere dijital kimlik kazandırıyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - İşletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirmek ve pazarlama kabiliyetlerini değişen çevre koşullarına uyumlandırmak üzere faaliyet gösteren Albeka, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, dinamik çevre koşullarına uygun, hedef kitlelerine ulaşabilecekleri pazarlama karması unsurlarını tasarlama, pazarlama stratejilerini geliştirme, kurgulama ve uygulama konusunda destek veriyor.

Albeka’nın bünyesinde Albeka Danışmanlık, Albeka Enstitü ve Albeka Araştırma ve İçgörü’yü bulundurduğunu belirten Alev Alan, “Albeka Danışmanlık, pazarlama stratejisi geliştirme hizmetleri; Albeka Enstitü, bireysel ve kurumsal işletme eğitimleri; Albeka Araştırma ve İçgörü, pazar ve pazarlama araştırmaları için tasarım ve analiz çözümleri üretmektedir. Albeka Danışmanlık hizmetlerinin ortaya çıkış sebebi, işletme dünyasında fark yaratmak isteyen, özgün yönünü yakalamak ve müşteriye anlatmak isteyen firmalara strateji geliştirme ve uygulama noktasında destek olmaktır. Böylelikle; Albeka Danışmanlık bünyesindeki hizmetler ile firmaların hedef müşterilerine ulaşmaları sağlanmakta ve üst düzey müşteri memnuniyeti yakalanması hedeflenmektedir” dedi.

Albeka’nın birimlerine ilişkin bilgi veren Alan, “Albeka Enstitü, rekabetçi çevre koşulları içinde fark yaratmak isteyen şirketlerin, işletme disiplini altındaki eğitimlerine destek olmak ve yöneticiler ile yönetici adaylarının karar verme süreçlerini güçlendirmek amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bu sebeple, bireysel ve kurumsal eğitim hizmetleri sunularak bireylerin kariyer gelişimlerine ve böylelikle kurumsal başarılarına destek olunmaktadır. Albeka Araştırma ve İçgörü, araştırma sonuçlarından hareketle geliştirilen stratejilerin ve müşteri içgörüsü kazanarak atılan adımların şirketlerin başarısındaki rolü ve öneminden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu açıdan, araştırma yöntemlerinin titizlikle kullanılması ile içgörü elde edilmekte ve işletmelerin başarısının tesadüfi olarak değil sağlam temellere dayanan tahminler neticesinde gerçekleşmesi sağlanmaktadır” açıklamasını yaptı.

“Dijital pazarlama işletmelerin rekabetini güçlendiriyor”

Pazarlama stratejileri geliştirirken öncelikle müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analiz ederek, tüm çevresel faktörleri göz önünde bulundurduklarını ifade eden Alan, özellikle dijital pazarlama alanına ağırlık vererek seyahat kısıtlamalarının yaşandığı günlerde, müşterilerinin ürün ve hizmetlerinin hedef kitleye ulaşmasını sağlayıp onlarla etkileşim halinde olmalarına destek verdiklerini söyledi. Alan, Albeka olarak pandemi sürecini, hizmet verdikleri işletmelerin ihtiyacı olan iletişim çabalarını yürüterek ve onlara dijital bir kimlik kazandırmak için çalışarak geçirdiklerinin altını çizdi. Değişime uyum sağlayabilen işletmelerin ayakta kaldıklarını hatta yaşanılan krizlerden başarıyla çıkabildiklerini dile getiren Alev Alan, “Dijital pazarlamanın bu anlamda ne kadar güçlü bir araç olduğunu ve farklı formlarıyla kullanıldığında rekabet açısından büyük avantaj sağladığını yeniden görmüş olduk” dedi.

Alan ayrıca, başarılı şekilde hayatlarına devam eden işletmelerin farklı dijital kanalları etkili kullanan işletmeler olduklarını ve tüm süreçlerini değişimlere hızla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlayabilme yeteneklerine sahip olduklarını gözlemlediklerini ve Albeka olarak işletmelerin ihtiyacı olan değişimi birlikte tasarlayıp uygulamanın heyecanıyla hareket ettiklerini vurguladı.