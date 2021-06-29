Albeka Consulting, yönetim danışmanlığında entegre hizmet veriyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - İşletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirmek ve pazarlama kabiliyetlerini değişen çevre koşullarına uyumlandırmak üzere 2020 yılında yönetim danışmanlığı firması olarak kurulan Albeka, bünyesinde bulundurduğu Albeka Danışmanlık, Albeka Enstitü ve Albeka Araştırma ve İçgörü ile hizmet veriyor.

Albeka Danışmanlık’ın, pazarlama stratejisi geliştirme hizmetleri verdiğini söyleyen Doç. Dr. Alev Alan, “Albeka Danışmanlık hizmetlerinin ortaya çıkış sebebi, işletme dünyasında fark yaratmak isteyen, özgün yönünü yakalamak ve müşteriye anlatmak isteyen firmalara strateji geliştirme ve uygulama noktasında destek olmaktır. Böylelikle, Albeka Danışmanlık bünyesindeki hizmetler ile firmaların hedef müşterilerine ulaşmaları sağlanmakta ve üst düzey müşteri memnuniyeti yakalanması hedeflenmektedir” dedi.

Albeka Enstitü’nün bireysel ve kurumsal işletme eğitimleri sunduğunu ifade eden Alan, “Albeka Enstitü, rekabetçi çevre koşulları içinde fark yaratmak isteyen şirketlerin, işletme disiplini altındaki eğitimlerine destek olmak ve yöneticiler ile yönetici adaylarının karar verme süreçlerini güçlendirmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bu sebeple, bireysel ve kurumsal eğitim hizmetleri sunarak bireylerin kariyer gelişimlerine ve böylelikle kurumsal başarılarına destek olmaktadır” diye konuştu.

Albeka Araştırma ve İçgörü’nün ise, pazar ve pazarlama araştırmaları için tasarım ve analiz çözümleri ürettiğini aktaran Alev Alan, “Albeka Araştırma ve İçgörü, araştırma sonuçlarından hareketle geliştirilen stratejilerin ve müşteri içgörüsü kazanarak atılan adımların şirketlerin başarısındaki rolü ve öneminden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu açıdan, araştırma yöntemlerinin titizlikle kullanılması ile içgörü elde etmekte ve işletmelerin başarısının tesadüfi olarak değil sağlam temellere dayanan tahminler neticesinde gerçekleşmesini sağlamaktadır” dedi.

Müşteriye özel çözümler

Albeka kurucusu Doç. Dr. Alev Koçak Alan, 360 derece pazarlama stratejilerini geliştirirken öncelikle müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analiz edip tüm çevresel faktörleri göz önünde bulundurduklarını belirtti. Müşterileri için strateji geliştirme sürecinde, öncelikle onların sorun ve ihtiyaçlarını iyi analiz etmeye odaklandıklarını vurgulayan Alan, strateji geliştirme sürecinin müşteriyi tanımaya yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla başladığını, bu aşamada firmanın tüm yönleriyle hem sektör göz önünde bulundurularak hem de çevresel koşullar dikkate alınarak incelendiğini aktardı. Bu sürecin müşteriye özel üretilen çözümler haritası ile devam ettiğini, her bir konu başlığının detaylıca tartışıldığını ve nihai taleplerin oluşturulduğunu belirten Alan, sonrasında strateji geliştirmek üzere yoğun bir çalışma sürecine geçtiklerini ve müşteriye sunulmak üzere kişiselleştirilmiş hizmetler hazırladıklarını aktardı. Alan, kararların müşterilerle yapılan toplantılarda birlikte verildiğini ve yine benzer şekilde detaylı bir planlama gerçekleştirildiğini, devamında bu plan kapsamında hareket ettiklerini söyledi.

Danışmanlık, eğitim ve araştırma çözümlerinin müşteriye özel olduğu kadar sektörel gelişmeler ve çevresel durumdan da oldukça etkilendiğini dile getiren Alev Alan, “Örneğin, seyahat kısıtlamalarının yaşandığı bu zor günlerde, özellikle dijital pazarlama alanına ağırlık vererek çalıştığımız markaların ürün ve hizmetlerinin istenilen hedef kitleye ulaşmasını sağlayıp, müşterilerimizle etkileşim yaratmalarına destek vererek başarılarımıza başarı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Dijital kimlik kazandırıyor

Alan, Albeka olarak bu süreci, hizmet verdikleri işletmelerin ihtiyacı olan bilhassa iletişim çabalarını yürüterek ve onlara dijital bir kimlik kazandırmak için çalışarak geçirmekte olduklarını vurguladı. Alan, değişime uyum sağlayabilen işletmelerin ayakta kaldıklarını hatta yaşanılan krizlerden başarıyla çıkabildiklerini gördüklerini, dijital pazarlamanın ne kadar güçlü bir araç olduğunu ve farklı formlarıyla kullanıldığında rekabetsel avantaj sağladığını tekrar görmüş olduklarını belirtti. Başarılı bir biçimde hayatlarına devam eden işletmelerin farklı dijital kanalları etkili kullanan işletmeler olduklarını ve tüm süreçlerini değişimlere hızla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlayabilme yeteneklerine sahip olduklarını gözlemlediklerini aktardı.

Temel motivasyonlarının müşterilerinin gelişimleri için birlikte çalışmak, onlarla aynı heyecanı paylaşmak, sonrasında gelişimlerini de birlikte izlemek olduğunu aktaran Alan, markaların ilerlemesine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ve müşterileri için kişiselleştirilmiş hizmetler sunmanın heyecanıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.