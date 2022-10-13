 Alcon Göz, sağlıklı görme erişim desteğini genişletiyor

Sabiha TOPRAK



Alcon 2021 yılında, dünyanın çeşitli yerlerindeki kar amacı gütmeyen organizasyonlardan oluşan partnerlerine, göz bakımının sürekliliğini sağlamaya destek amaçlı 15 milyon doların üzerinde bağış gerçekleştirdi.

Bireylerin sağlıklarını, hayat tarzlarını, aileleri ve kendilerine yönelik bakım yeteneklerini doğrudan etkileyen görme bozuklukları, tahminlere göre dünya çapında 410.7 milyar dolar üretim kaybına, ek olarak görüş bozukluğu olan kişilerin iş bulma ve aylık kazanç oranlarının düşük olmasına neden oluyor. Göz sağlığının kişilerin yaşam kalitesinin çok önemli bir parçası olması gerçeğinden hareket eden göz bakımının lider markası Alcon, sağlıklı görmeye erişim desteğini genişletiyor.

“Dünya Görme Günü - World Sight Day”, görme bozuklukları ve kayıplarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Ekim ayının ikinci Perşembe günü kutlanıyor. Kişisel sağlık sorunlarında gözlere her zaman öncelik verilmiyor ve dünya nüfusunun tümü, gözlerini hayatları boyunca sağlıklı tutacak kaynaklara ve tedavilere erişime sahip değil. Dünyada 1.1 milyar insan görme bozuklukları ile yaşarken, uzmanlar, görme kayıplarının yüzde90’ının aslında tedavi edilebilir veya engellenebilir olduğuna dikkati çekiyor.

BM, engellenebilir görme kaybı ile yaşayan 1,1 milyar insana el uzatıyor

Her yıl dünyada 153 milyon gözün ışığı kırma kusuru, 1.8 milyar yakını görememe, 1.4 milyar göz kuruluğu, 65 milyon katarakt, 146 milyon retina hastalıkları ve 76 milyon göz tansiyonu teşhisi konuluyor. Göz sağlığı hizmetleri dünya üzerinde eşit olarak dağılmadığından, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayanlar göz sağlığı hizmetlerine ulaşmada dezavantajlı durumda bulunuyor.

Görme yeteneğinin yavaşça yok olmasına neden olabilen görme kaybı, çoğu kez tedavi için çok geç olana kadar fark edilmiyor. 2021’de Birleşmiş Milletler, uluslararası toplumun engellenebilir görme kaybı ile yaşayan 1,1 milyar insanın göz sağlığına ulaşması için “UN Resolution on Vision”u (Görme üzerine BM Teklifi) kabul etti. Böylece göz sağlığı ilk kez “sürdürülebilir kalkınma amaçları”na ulaşmak için ciddi olarak vurgulanmış oldu. Göz sağlığı; eğitim, istihdam, hayat kalitesi, yoksulluk gibi sürdürülebilir kalkınmanın pek çok unsurunu doğrudan etkiliyor.

Bağışlarla Hindistan’da hastane ıslah programı desteklendi

Tüm insanların en iyi şekilde görmelerine destek olma amacıyla çalışmalarını sürdüren Alcon, Dünya Görme Günü’nde herkesi, görmenin değerini hatırlamaya ve gözlerini düzenli olarak kontrol ettirmeye çağırdı. Alcon tarafından yapılan açıklamada, bu yıl #LoveYourEyes temasıyla kutlanan Dünya Görme Günü’nün, insanlar ve toplumların göz sağlıklarını önceliklendirmeleri için önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.

Göz bakımının zorlukları, tüm toplum tarafından yürütülmesi gereken çözümler talep ediyor. Alcon, bu çerçevede, dünyanın çeşitli yerlerinden nitelikli, kar amacı gütmeyen organizasyonlardan oluşan partnerlerine, göz bakımının sürekliliğini sağlamaya destek için uzmanlığa ek olarak mali destek, ürün ve ekipman bağışı yapıyor. Alcon Foundation ve Alcon Cares kanalıyla yapılan bu bağışlar, 2021 yılı itibarıyla 15 milyon doları aştı. Bağışlar, hastane ıslah programı ile Hindistan’daki göz sistemini güçlendiren, dünya çapında insanlara düşük fiyatlı ve kaliteli gözlükler sağlayan organizasyonlara destek olmak için kullanıldı.

680’en fazla göz bakım uzmanı eğitildi, 3.6 milyon göz taraması yapıldı

Alcon, 2021’de 11 binden fazla hastanın ameliyatının gerçekleşmesini sağlarken, 40 binden fazla hastanın tedavisini, 73 tıbbi görevi destekledi. Bunların yanı sıra, son 3 yılda en fazla ihtiyaç duyulan yerlerde göz bakımı sağlamaya destek olunarak 750 tıbbi görev tamamlandı. Alcon, dünyanın 10 farklı lokasyonunda yer alan Deneyim Merkezleri’nde, Göz Bakım Uzmanları (ECP) için dünya standartlarında eğitimler sunuyor. Eğitimler, katarakt ameliyatı için bakım standartı, fakoemülsifikasyon katarakt ameliyatları dahil olmak üzere gözle ilişkili prosedürler için toplam kapasiteyi arttırmaya ve göz bakım sistemlerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Alcon, partnerleriyle birlikte global çerçevede mevcut ihtiyaçları karşılamak için göz bakımına erişimi genişletme kararı aldı. En fazla ihtiyacın olduğu bölgelerdeki göz bakım ekiplerinin yeteneklerini arttırmaya odaklanılırken, bu çerçevede Orbis International’s Flying Eye Hospital ile ortaklığı ile 2021 yılında 680’den fazla Göz Bakım Uzmanı (ECP) eğitildi, 38 bin ameliyata ek olarak 3.6 milyon göz taraması yapıldı.

2025 yılından itibaren ise düşük ve orta gelirli ülkelerdeki tedavi edilmemiş kataraktlı 5 milyon insanın tahminlere göre 1 milyonu katarakt körlüğü olmak üzere- görüşünü geliştirmeye yoğunlaşacak olan Alcon, bu amaçla filantropik destek ve eğitim programları uygulayacak partnerlerle çalışacak.