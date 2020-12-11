“Aldığımız yeni belgeler ile kalitemizi tescilledik”

HÜSNÜGÜL ŞURGUN-GAZİANTEP

Anahtar teslimi güneş enerjisi santrali(GES) kurulumları gerçekleştiren Generalsolar Enerji, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Sertifikaları ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi aldı.

Aldıkları belgelerin kalitelerini tescillediğini ifade eden Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan firmamız, etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standart olan ISO 9001 belgesi için de gerekli tüm koşulları sağlıyor. Diğer taraftan çevreyi korumak, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak için attığımız adımlarla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikamızı aldık. Çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini de her zaman odağına alan Generalsolar, daha güvenli bir iş ortamı sunarak iş kazalarını önlemek ve iş hastalıklarını azaltmak için yaptığı çalışmaları ise ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Sertifikası ile belgelendirmiş oldu” şeklinde konuştu.