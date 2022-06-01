Alhat’tan sektörel birlik çağrısı

İZMİR - Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, sektörel birlik çağrısında bulunarak "Biz yerimizde sayıyoruz. Her kafadan ses çıkıyor. Rüzgara göre yön değiştiren sektörel politikalar nedeniyle yatırımcılar önünü göremiyor. Çünkü ortak hedefe yönelecek birlikteliği bugüne kadar kuramadık. Silkinip rehavetten kurtulalım. Yoksa çok pişman oluruz” dedi.

Çiftçisinden sanayicisine, pazarlamacısına ihracatçısına tüm sektör bileşenlerinin destek verdiği ulusal bir zeytincilik politikası çağrısında bulunan Alhat, “15 sene önce zeytin dikme seferberliği olduğunda 750 bin ton zeytinyağı üretileceği müjdelendiğinde herkes alkışlıyordu ama bu yağları nereye koyacağız, nasıl dolduracağız, nasıl iç ve dış pazarlarda son tüketici ile buluşturacağız diye düşünen pek olmadı” dedi. Sektörde yıllardır ambalajlı üretim ve depolama yatırımı yapanların olduğunu, kendilerinin de firma olarak çiftçinin ürününü hakkıyla değerlendirebilmek, üretmekten küstürmemek için yoğun çaba gösterdiğini söyleyen Alhat "Yıllar önce 1 litreye kadar verilen ambalajlı markalı zeytinyağı desteği, zaman içinde eriyip kuşa döndüğü için biz 'destekleme artırılmalı' derken, kaldırılmasının gündeme gelmesine söyleyecek söz bulamıyorum. Umarım bu yalnızca yanlış anlaşılmadır veya mevzuatı değiştirilip daha efektif bir hale dönüştürülecektir. Aksi halinde yıllarca uğraşıp didinerek elde edilmiş, öyle diğer üretici ülkelere yapılan tedarikçilik-komisyonculuk gibi değil son tüketiciye kadar ulaşan gerçek pazarlara yazık olur" diye konuştu.

Yeni yol haritası önerisi

Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini birlikte yapacakları kollektif çiftçilik modellerini teşvik edecek tedbir ve destek ihtiyacınıdile getiren Alhat şöyle devam etti, “Diğer üretici ülkelerin firmalarına yapılan ihracatlar, teşvik dışında kalmalı. Hatta vergi konularak sınırlandırılmalı. Ambalajlı markalı ürünler ile konserve ya da diğer işlenmiş gıda sanayinde bileşen olarak kullanılacak ihracatlara teşviklerin artırılmalı. İhracat teşviklerine benzer bir modelin yasal iç piyasa satışları içinde uygulanmalı.”