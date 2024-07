Ali Bahar’a, ATSO meclisinde veda

Takip Et

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan meclis toplantısı, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Bahar’ın kardeşi Berkay Bahar, kuzeni Serkan Bahar, Meclis Üyeleri ve dostlarının katılımıyla gerçekleşti.

ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Ali Bahar’ın başkanlık koltuğuna çiçeklerle donatılmış resmini koydukları divanda, en son mecliste oturdukları düzende oturarak Başkan Bahar’ı yâd ettiler. Başkan merhum Ali Bahar’ın, dakikalarca ayakta alkışlandığı mecliste duygusal anlar yaşadı. Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, “Aslında bugün burada meclis toplantısı için değil, çok zamansız ve talihsiz bir kazayla aramızdan ayrılan Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ali Bahar için bir araya geldik. Kendisini bu çok sevdiği yerde sizlerle birlikte anmak istedik. Çok heyecanlı, devamlı Antalya ve ATSO için bir şeyler yapma arzusunda çalışıyordu. Önemli olan geride hoş bir seda bırakmak olacaktır. Merhumun odamızda ve cenaze alanındaki kalabalık, onun hoş bir seda bıraktığını gösterdi. Mekânı cennet olsun" dedi.

ATSO Yönetim Kurulu adına konuşan Yusuf Hacısüleyman, Kimimiz için çok değerli bir dost, kimimiz için çok değerli bir kardeş, kimimiz için çok değerli bir abi, hatta kimisi için bir baba gibiydi. Onu, son yolculuğuna uğurlamış olsak da ruhunun bizimle olduğunu, bizi gözettiğini biliyoruz. Sevgili Ali’nin yerini kimse dolduramaz” dedi.

“Herkesi kucakladı, herkese sarıldı”

Başkan Bahar’ın vizyonuna, liderliğine, çalışkanlığına ve kararlılığına atıfta bulunan Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küsmeyeceğiz, kızmayacağız, gitmeyeceğiz cümlesi, onun mücadeleci ruhunun ve kararlılığının, Antalya’ya hizmet aşkının en güzel özetiydi. Bizlere, hep birlik olmayı, sabretmeyi ve doğruları söylemekten asla vazgeçmemeyi gösterdi. Ali Bahar’ın bıraktığı miras, sadece gerçekleştirdiği projelerle sınırlı değil; aynı zamanda, bizlere bıraktığı değerler ve öğretiler, derin, kalıcı bir etki oluşturdu. ATSO ne iş yapar sorusuna en iyi cevap, kendisi oldu. Cana yakınlık, yardımseverlik ve dürüstlük, onun kişiliğinde hayat buldu. Birleştirici yapısı, herkesi etkisi altına aldı. Öyle büyük bir şemsiye açtı ki, küçüğü büyüğü, herkes, şemsiyenin altında, kendine bir yer buldu. Paylaşımcıydı. Aramızda kalsın dediği bir şey, hiçbir zaman aramızda kalmazdı. Çünkü sır tutamazdı. İstişare kültürüne ve ekip ruhuna inanırdı ve hep öyle yaşadı. Herkesi kucaklardı, herkese sarılırdı, herkesi öperdi. Her sarılmasında, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, insanlara geçer, onları büyülerdi. İçi içine sığmazdı. Hayal gücü, sınırsızdı. “Olmaz” diye bir kelime sözlüğünde yoktu. Şakacı, espri doluydu, gülerdi, güldürmeyi severdi, unutulmaz muzip bir gülüşü vardı. Bu gülüşü hiçbir zaman hafızalarımızdan silinmeyecek””dedi.

“Karıncayı incitmezdi”

Başkan Ali Bahar’ın, hayatın kendisine verdiği nimetler için her zaman şükreden bir insan olduğunu belirten Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü; “Saat kavramı yoktu, bazen sabah ezanından önce, bazen de yatsı ezanından sonra arardı. Çünkü hiçbir işi, sonraya bırakmak istemezdi. Mütevazıydı. Kendisine yöneltilen sözleri, büyük bir olgunlukla karşılar, ağzından tek bir kötü söz çıkmazdı. Güzel yaşadı, mutluydu, gözleri parlıyordu. Güzel bir aile kurdu. Güzel çocukları oldu. Ne bir haram yedi, ne cana kıydı, ben bir şarampol çocuğuyum derdi. Karıncayı incitmezdi. Ekmek kadar temiz, su gibi aydındı ve şimdi bizler, onun yolunda ilerlemeye, onun bize bıraktığı değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Onun vizyonunu ve liderlik anlayışını, gelecek nesillere aktaracağız. Sevgili başkanımızı her zaman sevgi, saygı ve minnetle anacağız. Onun ışığı, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Huzur içinde uyu, sevgili kardeşim. Senin mirasın, sonsuza dek bizimle olacak ”diye konuştu.

“Ağabeyimi gözümüzden gönlümüze akıttık”

Konuşmasına ATSO ailesine teşekkür ederek başlayan ATSO Meclis Üyesi Berkay Bahar, “Sanıyorum bu 21. meclis toplantısı. Her meclis sonrasında ağabeyimle meclisi yorumlardık, ‘nasıl oldu, konuşmamda bir kırıcılık var mıydı?’ diye sorardı bana. Gerçekten o bir sevgi adamıydı. Bu şehri seviyoruz diyenler kimse, onlardan daha çok sevdiğine ben şahidim. Burada, ailesinden, çocuklarından, bizlerden, işinden, her şeyden vazgeçmişti. Biz ağabeyimi gözümüzden gönlümüze akıttık. Görmememiz hiçbir şey değiştirmiyor, o bizim kalbimizde. Bunun bir imtihan olduğunu biliyorum, hepimiz bu imtihanı vereceğiz. Her şeyin biteceği bir gün olacak, başımıza geleni öyle bir karşılayacağız ki, hem derdimiz hem dostumuz hem de düşmanımız sabrımıza hayran kalacak” dedi.

“Onun çimentosu sevgiydi”

Başkan Ali Bahar’ın, 55 yıllık hayatını dolu dolu yaşadığını dile getiren Berkay Bahar, “O, hayatına 100 yıl sığdırdı. Çok mutlu yaşadı. Abim etrafındaki insanların tamamını mutlu etmeye çalıştı. Ben buna şahidim. Teşekkür ederim, kendisi görüyorsa mutlu olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten adına ve yaptıklarına yaraşır bir cenaze töreni oldu. Acımızı Türkiye’nin her yerinden paylaşanlar oldu hepsine bu meclisten teşekkür ediyorum. Ancak bir sözüm daha var, bunu söylemezsem yarım kalırım. Arkadaşlar, bugün biz cenazemizi gömerken arkasından hesap yapanlar içinde söyleyecek ebetteki bir sözümüz var. Ali Bahar’ın etrafındaki insanları bir arada tutan şey menfaat değildi. Onun harcı, onun çimentosu sevgiydi. Birbirini tanımayanları, birbirine sevdirme özelliğiydi” diye konuştu.

“Çok güçlü biriydi”

ATSO Meclis Üyesi Serkan Bahar, kürsüden tüm destek verenlere teşekkür ederek, “Bugün onun yerinden, onun makamından, kürsüsünden söyleyeceğim birkaç kelimeyi ona ithafen söylemek istiyorum. Sevgili ağabeyim çok güçlü biriydi. Büyüğüm, önderim ve liderimdi. Sevgiden öte canımız, kanımızdı. Kapanmaz bir yara bıraktı içimizde ama bunları sarmak için elimizden geleni yapacağız sizlerle beraber. Bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Bizlere girişimciliği, sanayiciliği, kardeşliği, büyüklüğü, küçüklüğü, cesareti, her şeyi o öğretti. Her şeyin mutlu, güzel ve iyi yapılması gerektiğini ondan öğrendik. Bize bıraktığı tarif edilemez miras için ona sonsuz minnettarım. İyi ki abim olmuş, bundan büyük bir onur ve gurur duyuyorum” dedi. Törende, merhum Başkan Ali Bahar ile aralarında geçen anıları paylaşan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri, düşüncelerini dile getirdi. Güzel sözlerle yâd ettikleri Başkan Bahar’ın vizyonunu ve projelerini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirttiler.

ATSO’da mevlit okutuldu

Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Ali Bahar için ATSO tarafından gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif’e, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, milletvekilleri, belediye başkanları, Antalya protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Oda ve Borsa Başkanları, Antalya OSB sanayicileri ile çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Mevlitte, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve ATSO Yönetim Kurulu adına Yusuf Hacısüleyman, Başkan Bahar ile ilgili duygularını dile getirdi. Aile adına konuşan merhum Başkan Bahar’ın kızı Ladin Bahar, babasına duyduğu sevgi ve saygıyı paylaştı.