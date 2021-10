Ali Osman Ulusoy Şirketler Gurubu, 8 ayrı dalda konuşlandı

Takip Et

Babaları Ali Osman Ulusoy’un 2014 yılında vefatıyla şirketi devraldıklarını söyleyen Ali Osman Ulusoy Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Ali Osman Ulusoy Turizm, Hassoy Motorlu Vasıtalar, Ulusoy Karadeniz Nakliyat, Ulusoy Karadeniz Turizm, Ali Osman Ulusoy Sigorta ve Ulusoy Koll. Şti isimleriyle sekiz ayrı dalda faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Toplamda 400 kişiyi istihdam sağladıklarını anlatan Hülya Ulusoy, “Hep çok çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. İlkemiz önce bölgemize sonra vatanımıza faydalı olmak, istihdam yaratabilmek ve hizmet edebilmek” dedi.

“Karayolunda ivme yakaladık”

Ali Osman Ulusoy Turizm Genel Müdürü Eray Eray ise 2016 yılı itibariyle yeniden yapılanmaya giderek karayolu yolcu taşımacılığında ivme yakaladıklarını söyledi. Şirketin geçmişinin 1937 yılına dayandığını ve sağlam temellerinin olduğunu anlatan Eray, “Değişimin bir zorunluluk olduğu ve hız kazandığı bu dönemde günümüz koşullarının gerekliliklerini ilke edinerek Ali Osman Ulusoy Turizm markasıyla 2016 yılı itibariyle yeniden yapılanma çalışmalarına öncelik verdik. Geçmişe dayalı güvenle, genç bir şirket olarak her zaman kendimize yeni değerler katan, çağın gelişimlerine ayak uyduran, bu yenilikleri ilke edinen, dinamik, gelişen, yolunda emin adımlarla ilerleyen ve hiçbir zaman girişimci ruhunu kaybetmeyen bir yapıya sahibiz” diye konuştu.

Günlük 135 sefer

Kurulduğu dönemde 57 araçlık bir filo ve bölgesel bazda hizmet verdiklerini kaydeden Eray, şunları söyledi: “Konuklarımızın bizleri tercih etmesi ve duydukları güvenle geldiğimiz noktada şu an 152 araçlık filo ve 167 hizmet noktasıyla her geçen gün hizmet ağına bir yenisini ekliyoruz. Günlük ortalama 135 seferle konuklarımızı sevdiklerine kavuşturmaya devam ediyoruz. Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda hız verdiğimiz teknoloji, filo güçlendirme, sistem geliştirme ve yenileme çalışmalarımız her daim devam ediyor.”

“Markamızın geleneksel çizgisi müşteri odaklı hizmet”

Çağın koşullarını göz önünde bulundurarak konuklarına daha keyifli seyahatler yaşatmak için tüm ekibin var gücüyle çalıştığını bildiren Eray Eray, “Hepimizi bir isim altında buluşturan, bizleri büyük bir aile yapan Ali Osman Ulusoy Turizm bünyesindeki herkesin ilk sorumluluğu ve görevi, markanın geleneksel çizgisi olan müşteri odaklı hizmeti, kurumsal yapılanma doğrultusunda geleceğe taşımak” dedi.