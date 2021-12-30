Aliağa OSB’nin büyüme talebi reddedildi  

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) genişleme alanı şoku yaşanıyor. Yüzde 85 doluluğa ulaşan ALOSBİ’nin genişleme talebi Sanayi Bakanlığı’ndan geri döndü. ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan, 9 milyon metrekarelik genişleme alanı talebinin uygun görülmediğini, sözkonusu alanın ALOSBİ Müteşebbis heyeti üyesi Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ile Aliağa Belediye Başkanlığı’na tahsis edileceğini öğrenmelerinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi. EBSO Başkanı Yorgancılar ise nihai imzanın henüz atılmadığını belirterek, konunun takipçisi olduklarını dile getirdi.

ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan, yüzde 85 doluluğa ulaşmaları ve elde küçük parseller kalmasının ardından taleplere yanıt vermek için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi Bakanlığı’ndan büyüme alanı için müracaatta bulunduklarını, yer seçim komisyonu kurulduğunu hatırlattı. Komisyonun aldığı karar çerçevesinde Sanayi Bakanlığı’na başvurduklarını ifade eden Tezcan, “Onların olur verdiği yerlerin onayını aldıktan sonra Sayın Sanayi Bakanımız bizi davet etti ve 7 Haziran 2021’de büyük bölümü kamu arazisi olan bu alanın sanayiye açılması ve altyapıların talep sahibi yatırımcı sanayicilerin istekleri doğrultusunda yapılması için bizlerden ve yönetim kurulu üyelerinden söz aldı. Biz o sözü verdik ama bir türlü onay gelmedi. Kasım ayında bize gelen sözlü cevapta, Sanayi Bakanı’nın buraya onay vermediği, bir başka kurumun da talepte bulunduğu ifade edildi” dedi. Tezcan, bu gelişme üzerine Sanayi Bakanı’na ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Kısıtlı onay verilmiş

Tezcan, ardından Sanayi Bakanlığı’ndan kısıtlı izin konusunda yazının kendilerine ulaştığını, büyüme alanı olarak öngördükleri alanın ALOSBİ Müteşebbis Heyeti’nde bulunan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ile Aliağa Belediyesi’ne verilmesi yönünde bir irade ortaya çıktığını kaydetti. Tezcan, “Belediye Başkanı orada yapılmakta olan Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne yardım talebinde bulunmuştu. Biz, Müteşebbis Heyet oluru ile bu talebi onaylamıştık. Fakat, Sanayi Bakanımız bu bağışı onaylamadığı için o aktarımı gerçekleştiremedik. Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin önemini dile getirmemize rağmen, bazı sebeplerden onay veremeyeceğini ve ısrarcı olmamız gerektiğini söylemişti. Ama ne olduysa oldu. Bizim önümüze böyle bir siyasi bakış açısı geldi” diye konuştu.

Tezcan, 9 milyon 2 bin metrekare alan için başvuruda bulunduklarını 400 bin metrekare alanın onaylandığını, 8 milyon 600 bin metrekareyi ise ALTO ile Aliağa Belediyesi’ne verilmesinin gündemde olduğunu dile getirdi. Tezcan, “400 bin metrekare ile 8 milyon 600 bin metrekarenin bulunduğu yerler çok farklı. Bize uygun görüldüğü ifade edilen yerler hep şahıs arazileri. Kamuya ait olan araziler buradan çıkarılmış” dedi.

“Takibimiz devam ediyor”

Son durum hakkında açıklamalarda bulunan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise, “Bu konuyu yakından takip ediyorum. Konuyu Sayın Binali Yıldırım’a da aktardık. Ankara’ya gittiğimizde de sayın valimizle birlikte konuyu bir kez daha ilettik. Geçen hafta kendisi ile görüştüm. Şu an takip noktasındayız. İmza işi bitmediği müddetçe benim için her zaman için bitmiş anlamına gelmiyor. Takibimiz devam ediyor” diye konuştu.