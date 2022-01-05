Aliağa’da “2. OSB” tartışması

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden Aliağa’da sanayinin nasıl büyüyeceği tartışma yarattı. 10 milyon metrekarelik alanda kurulu bulunan ve yüzde 85 doluluğa ulaşan Aliağa OSB’nin (ALOSBİ) genişleme alanı için yaptığı başvuru Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geri çevrilmişti. Söz konusu alanda Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Aliağa Belediyesi tarafından Aliağa Kuzey Ege Yüksek Teknoloji Karma OSB adıyla yeni bir OSB kurulması için başvuru yapıldığının ortaya çıkması tartışmaya neden oldu. Bakanlığın uygun görmesi halinde ilçe, ALOSBİ’ye komşu ikinci bir OSB’ye sahip olacak.

“Yeni OSB fikri, siyasi değil”

Yeni OSB fikrinin ilçeyi tanıyan, ihtiyaçlarını bilen iki kurumun yaptığı planlama ile ortaya çıktığını belirten Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Meclis Başkanı Adnan Saka, konunun siyasi bir tarafının olmadığını söyledi. Saka, “Aliağa Belediyesi ve ALTO, ilçeyi tanıyıp, bilen, ihtiyaçlarını gözeten, geleceğini planlamak durumunda olan kurumlar. Örneğin, PETKİM, buraya çok büyük bir liman yaptı. Yıllık elleçlenen konteyner miktari 1 milyon TEU’yu buldu. Daha öncesinde de hastane, okul gibi planlamaları birlikte yapan kurumlar olarak konteyner depolanma sahası konusunda işbirliği yaptık. OSB planlaması aynı şekilde ortak çalışmanın ürünü. Çünkü bizler, bu kurumların yöneticileri burada yaşıyor, ihtiyaçları biliyoruz. Yerelde neyin yapılması gerektiğini görüyor, ona uygun çözümleri birlikte üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Detaylarına henüz girmedik”

Aliağa Kuzey Ege Yüksek Teknoloji Karma OSB konusunda fikri oluşturup, gerçekleşmesi için çalıştıklarını, detayları ile ilgili henüz bir çalışma olmadığı bilgisini veren Adnan Saka, “Biz neyin yapılması gerektiğini görüyoruz. Uzun bir süredir OSB fikri düşünülüyordu. Dolayısıyla kurumlar olarak, altyapıyla, yaşamıyla burada bir planlama içine girdik. Bu da uygun görüldü. Durum bundan ibaret” dedi.

‘DÜNYA’ yazmıştı

Geçen hafta DÜNYA’da çıkan habere göre, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, genişleme alanı ile ilgili ALOSBİ’nni talebinin reddedildiğini, ALTO ile Aliağa Belediyesi’nin taleplerinin uygun görüldüğü yönünde bir iradenin ortaya çıktığını dile getirmişti. Tezcan, “Belediye Başkanı orada yapılmakta olan Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne yardım talebinde bulunmuş idi. Biz, Müteşebbis Heyet oluru ile bu talebi onaylamıştık. Fakat, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bu bağışı onaylamadığı için o aktarımı gerçekleştiremedik. Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin önemini dile getirmemize rağmen, bazı sebeplerden onay veremeyeceğini ve ısrarcı olmamız gerektiğini söylemişti. Ama ne olduysa oldu. Bizim önümüze böyle bir siyasi bakış açısı geldi” ifadesini kullanmıştı.