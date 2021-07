Aliağa’nın sanayi üssünden ‘2 kat genişleme’ hamlesi

Takip Et

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Sahip olduğu 10 milyon metrekare arazi ile Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında yer alan Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ), 10 milyon metrekare ilave alan için çalışmalar başladı.

1997’de Aliağa’yı İtalya’nın Po Ovası, Almanya’nın Ruhr Bölgesi gibi Türkiye’nin gözbebeği sanayi bölgesi haline getirme hedefi ile yola çıkan ALOSBİ’de bayrağı 2015’te devraldıklarını belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Bu doğrultuda emin adımlarla yürüyoruz. Görevi devraldığımızda 9 olan sanayici yatırımcımız yapılan ve yapılmakta olanlarla 144’e yükseldi” dedi. Toplam 327 parselin 201’inin dolu olduğunu anlatan Tezcan, “5 dönümden 250 dönüme kadar parselasyonlarımız vardı. Sahip olduğumuz altyapı dolayısıyla büyük parseller daha kabul gördü ve büyük parsellerimiz satılınca elimizde 5- 10- 20 dönümlük parseller kaldı. Yatırımcıların büyük parsel taleplerine yanıt verebilmek için büyüme alanı ihtiyacı oldu. Bundan dolayı sanayi Bakanımıza konuyu arz ettik. Ön çalışma yapılması konusundaki talimatının ardından ön olur alındı. Şu an konu yatırım izleme komitesinde. Diğer bakanlıklardan temsilciler uygunluk verdiği takdirde mevcut 10 milyon metrekare alanımıza bir 10 milyon metrekare daha eklenmiş olacak. Bu sayede 100, 200, 500 bin ve 1 milyon metrekare büyüklüğündeki yatırımcı taleplerine olumlu cevap vermeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Dünya devi güneş panel üreticileri OSB’mizde yatırım arayışında

Görüştükleri her firmanın ilave yer talep ettiğini belirten Tezcan, “Ravago, 100 dönüm daha ilave parsel istiyor. Atik Metal, şu an da 100 dönüm daha yer aldı. Yaptığı yatırım 100 milyon euro. Kimya devi Sun Chemical, Aliağa’yı Avrupa üretim, hammadde üssü olarak lanse ediyor. CS Wiund, 60 dönümle başladığı yatırımda şu an 170 dönüme ulaştı. Turkmex 70 dönüm olan alanını büyütmek için alternatif çalışma istedi. Dalan sabunları buraya geliyor. Güneş paneli üreticisi dünyanın sayılı iki firması bölgemizde yatırım için görüşmeler yapıyor” dedi.

Nemrut Küçük Sanayi Sitesi 2022’de faaliyete geçecek

Öte yandan Türkiye'de bir OSB'nin içinde kurulan ilk küçük sanayi sitelerinden olan Nemrut Küçük Sanayi Sitesi’nde inşaatlar tamamlandı. Nemrut Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aracı, “50 bin metrekarede 78 tane 125 metrekarelik 20 tane de 98 metrekarelik olmak üzere toplam 98 dükkanımız var. Bölge sanayicisinin en ufak bir ihtiyacında İzmir, Aliağa’ya gitmesine gerek kalmadan istediği hizmetleri tedarik edebileceği alan yarattık. İkinci önemli nokta burada küçük sanayiciliğe başlayarak, daha sonra bu bölgede büyük sanayi parseli alabilecek girişimciler olacak. Eylül ayında teslim edeceğiz. Site 2022 de faaliyete geçecek” diye konuştu.