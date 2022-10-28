Alimar Jeneratör, AR-GE çalışmalarını teknokent ile güçlendirdi

Esra Sultan AZİZOĞLU



BALIKESİR - Nejet Gökalp tarafından tarım makinaları ve yedek parçaları ticareti yapmak üzere 1956’da kurulan Alimar Jeneratör, zamanla imalata da yöneldi. Şu an 300 çalışanı ile yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapan firma, AR-GE çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Balıkesir Teknokent’te ofis açan Alimar Jeneratör’ün AR-GE çalışmalarını ise ailenin 3. Kuşak yöneticisi Alp Gökalp yönetiyor. Çocukluğundan beridir çalışma hayatının içerisinde olduğunu belirten Alp Gökalp, 2018’de Atılım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra firmanın Balıkesir tesislerinde (çalışmaya) başladığını anlattı.

2005’te üretime yöneldik

Alimar Jeneratör’ün 2005’e kadar ticaret yaptığını ifade eden Gökalp, “Babam Melih Gökalp ve amcam Semih Gökalp, dedemin kurduğu şirketi büyüttüler. 2005’te üretime yönelmeye karar verdiler. 2006’da Mitsubishi’nin distribitörlüğü’nü aldık. 2016’da Balıkesir OSB’deki yatırımımızla büyümemiz ivme kazandı” dedi. Şuan Ankara’da 3, İstanbul’da 2, Antalya, Adana ve Bursa’da birer bölge müdürlüğü, Türkiye’nin 7 bölgesine yayılmış birçok bayii ile hizmet verdiklerini anlatan Gökalp, “Fabrikamızın 45 bin metrekarelik ilk etabında üretim yapıyoruz. Şubat 2023’te ikinci etap yatırımına başlamayı ve 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni nesil dizel jeneratörlerimiz için şase kabin tasarımı ve buna bağlı olarak da ürün modernizasyonu yapıyoruz. Amacımız; hem daha rekabetçi bir ürün, hem de optimize edilmiş bir ürün ortaya koymak” şeklinde konuştu.



Yurt içi gücümüzü yurt dışına taşımaya yoğunlaştık

Türkiye pazarında çok güçlü olduklarını anlatan Gökalp, “Yeni fabrikamıza taşınmakta en öncelikli amacımız ihracatı geliştirmekti. Kalitemizi ve marka değerimizi arttırmak için yatırımlarımıza hız verdik. 2018’de göreve başladığımdan bugüne pandemi koşullarına rağmen satışlarımızda ihracatın payı yüzde 30’dan yüzde 40’lara çıkarmayı başardık. Ciromuz ise gelinen noktada yüzde 50 artoş gösterdi. Kalitemiz ve AR-GE çalışmalarımız sonucunda, ihracat rakamlarımız ve ciromuzda yakaladığımız artış bizler için mutluluk verici” dedi.

Balıkesir Teknokent ile protokol imzaladıklarını söyleyen Gökalp, “Bununla kalite yönetimi ve arttırımı için yeni bir AR-GE servisi çalışmalarına başladık. AR-GE ekibimiz ile dijital dönüşüm ofisi projemiz çerçevesinde kalitemizi arttırmak ve yeni ürünler geliştirmek için bir ekip oluşturduk. Teknokent’te ilk ürünümüzü tasarladık. Prototiplerimizi bu hafta test ettik. Bu çalışmayı sürdürerek sonrasında bunu firma çapında bir dönüşüm olarak satışta, satış sonrasında yeni bir akım yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız bu projemiz sonrasında, farklı AR-GE projeleri geliştirebilmek. Mevcut fabrikamızda yüzde 25’i kadın olmak üzere 112 kişilik ekip ile hizmet veriyoruz. Ayrıca yeni neslin kendisini geliştirebilmesi ve tecrübe kazanması için her yıl liselerin ilgili bölümlerinden en az 8, üniversitelerde ise 25 öğrenciye staj imkanı sunuyoruz” dedi.