allkaria.com, esnafı Bodrum’dan Türkiye’ye ulaştırmayı hedefliyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Bodrumlu girişimci Engin Kaplan, 20 yıllık pazarlama, satış ve lojistik deneyimini dijital dünyaya taşıyarak kurduğu allkaria.com’u, esnafın Bodrum’dan Türkiye’ye ve globale ulaştığı bir marka haline getirmeyi hedefliyor. Platform, hazır giyimden gıdaya, tost makinesinden makyaj ürünlerine, bisikletten , ev dekorasyon ürünleri ve yapı malzemelerine kadar binlerce ürünün satışını ve lojistiğini yapıyor. 2016 yılında çalışmalarına başlanan, 29 Ekim 2020’de faaliyete başlayan allkaria.com’u, organik büyüme ile 1,5 yıl içinde Türkiye’de tanınan, Bodrum’da da e-ticareti domine eden bir platform haline getirmek istediklerinin altını çizen Kaplan, “2021, eksiklerimizi tamamlayarak 100- 150 bin çeşit ürüne ulaştığımız, hem yerelde hem de ulusalda sektörün birinci lig oyuncuları arasında adımızın anılacağı bir yıl olacak” dedi. Pandemi öncesi başladıkları çalışmaların temelini, yerel esnafın gelmekte olan dijital kasırgadan kendini korumasının oluşturduğunu ifade eden Kaplan, “Bugün varolan eticaret, pazaryeri yaklaşımı hiç görmediğiniz müşteri ile ürün sağlayıcıyı buluşturma esasına dayanır. Biz bunu daha steril, tüm süreçlerin allkaria.com tarafından yönetildiği, alıcının sadece allkaria.com ile muhatap olacağı bir alan oluşturarak yola çıktık” dedi.

“Yerel esnafa pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

allkaria ismini yerelden globale uzanan bir yolculuğun ilk adımı olarak seçtiklerini kaydeden Kaplan, esnafın deposundaki malın e- ticaret sitesinde rekabet edebildiği konusuna dikkat çekerek, “Bodrum’da iş yapıyorsanız, Türkiye ile rekabet ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla da güçlü fiyatlar, güçlü stoklarla iş ortaklarımız pozisyon alabiliyor. Bir anlamda Bodrum’da var olan stoku, dijital dünya ile buluşturuyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin her yerinden güçlü ürün sağlayıcıların da platformda yer alarak yeni satış ve pazarlama kanalları oluşturmasını sağladıklarının altını çizen Kaplan, “Biz tamamen dijitalleşmeye inanmıyoruz. Bazı geleneksel yöntemleri koruyor ve güçlendiriyoruz. İnsan faktörünü tamamen terk etmiyoruz" diye konuştu.