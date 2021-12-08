Alman GİZ ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nden çevre kirliliğini azaltacak iş birliği

BURSA (DÜNYA) - Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Bursa’da faaliyet gösteren Rudolf-Draner Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. firması ile “Türkiye’de tekstil kaynaklı atıksu parametrelerinin iyileştirilmesi” projesinde birlikte çalışacak. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü ise projeye akademik ve bilimsel destek sağlayacak. Kurumların işbirliği ile geliştirilecek projeden elde edilecek ürünlerin, ulusal ve uluslararası kaynaklarda paylaşılarak yaygınlaştırılması hedefleniyor. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve GİZ Türkiye Direktörü Rubenna Esmail imza attı. Düzenlenen törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rudolf-Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Rasim Çağan, akademisyenler ve kurum temsilcileri de hazır bulundu.

GİZ Türkiye Direktörü Rubenna Esmail dünyanın 130 ülkesinde 20 bin çalışanla çevre altyapısı ile enerji ve su sorununun giderilmesine yönelik faaliyet gösterdiklerini söyledi. Esmail; “GİZ, Almanya’nın bir kamu kuruluşudur. 2001 yılından itibaren Türkiye’nin gelişmiş ülkeler kategorisine girmesiyle birlikte proje uygulamaları konusunda biraz daha seçici davranmaya başladık. Ülkede devam eden başka projelerimiz de var. Ancak bunları sadece kamu kurumları ile yapmıyoruz. Sanayi kuruluşları ve üniversitelerle çalışıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi de rahatlıkla çalışacağımız üniversiteler arasında yer alıyor. Birlikte önemli projelere imza atacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.