ALP İnsan Kaynakları, “Attract – Lead – Promote” mottosuyla hizmet sunacak

İZMİR - ALP İnsan Kaynakları Danışmanlık firması, Attract – Lead - Promote (ALP) (İşe Al – Liderlik Et - Gelişimi Destekle) mottosu ile hizmet verecek. Hizmetlerinde insan kaynakları fonksiyonunun ideal süreç yapısını merkeze aldıklarını söyleyen ALP İnsan Kaynakları Danışmanlık Kurucusu Ozan Şiyve, “Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde üç yaklaşıma öncelik veriyoruz. Bunlardan birincisi olan Attract, organizasyonların yetenekli bireyleri işe alma motivasyonu içinde olduklarını ifade ediyor. Lead ise yetenekli çalışanların potansiyellerini sergileyebilmeleri için doğru liderlik yetkinlikleriyle karşılaşmaları ve çalışmaları gerektiğini anlatıyor. Promote yaklaşımı ise çalışanların organizasyon içinde gelişmeleri ve ilerleyebilmelerinin yolunu açacak, doğru insan kaynakları politikalarının ve sistemlerinin kurulabilmesi esasına dayanıyor. Biz, bu üç yaklaşımı odak noktamıza alarak çözümler sunuyoruz” dedi.

Merkezlerinin İzmir’de bulunduğunu ama İstanbul ve Ankara’daki müşterilerine de hizmet vereceklerini vurgulayan Şiyve, seçme-yerleştirme danışmanlığı, bireysel / profesyonel koçluk, out placement coaching (yeni kariyere geçiş koçluğu), eğitim ve gelişim danışmanlığı, insan kaynakları süreç tasarım ve sistem danışmanlığı hizmetleri verdiklerini belirtti.