Alta Naturel, Toroslar’ın meyvesinden ürettiği sirkenin % 90’ını ihraç edecek

Eray ŞEN



ADANA - Otomotivci Nermin Nacaroğlu Özşahin’in pandemiyle birlikte Adana’nın tarım ve gıdadaki yüksek potansiyelini değerlendirmek için 5 milyon liralık yatırımla kurduğu Alta Naturel, Çukurova ve Toroslar’da yetiştirilen meyvelerden ürettiği doğal sirkenin yüzde 90’ını ihraç etmeyi hedefliyor.

Kendisini ‘Otomotivciyim ama sirkeci oldum’ diye tanımlayan Nermin Nacaroğlu Özşahin, bugün Çukurova ve Toroslar’da yetiştirilen tarımsal ürünlerle doğal sirke ve kurutulmuş meyve pazarında faaliyet gösteriyor. Bir yıl önce kurdukları Alta Naturel bünyesinde, ‘içerisinde şeker olan’ her meyveden sirke üretebilen ve bunu bölgesinin meyvelerini işleyerek yapmayı tercih eden Özşahin, ağırlıklı hedef pazar olarak yurt dışına hazırlanıyor.

Otomotivden tarıma geçiş hikâyesini DÜNYA’ya anlatan Alta Naturel’in CEO’su Özşahin babasının şirketi Okar Otomotiv’de iş hayatına adım attığını, pandemi ile birlikte yeni bir alan olarak tarımsal üretime geçiş yaptıklarını kaydetti. Hem kendisinin hem de eşinin Adana’nın en eski çiftçi ailelerinden olduğunu ifade eden Özşahin, bu alandaki potansiyeli kullanmak amacıyla bir yıl önce 5 milyon liralık yatırımla Alta Naturel’i kurduklarını ve şimdiye kadar ağırlıklı olarak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışması yaptıklarını belirtti. Sirkede ilk çıkışı, bölgenin en kıymetli meyvelerinden, bağışıklık sistemine faydaları ve vitamin değeri nedeniyle narenciye ile yaptıklarını açıklayan Özşahin, “Doğal fermantasyon ile elde ettiğimiz ve dinlendirdiğimiz greyfurt, portakal, mandalina ve elma sirkemiz şu anda satışa hazır. Doğal fermantasyon yöntemini kullanarak, içerisinde şeker olan her meyvenin sirkesini yapabiliyoruz. 15 çeşidimiz var, bir de hambeles yapacağız. Bir de üst solunum yollarına faydalarıyla önem kazanan kozalak sirkesi yaptık” dedi. Özşahin, toplam 8 bin metrekareden oluşan tesislerinde, sofralık sirkede ilk sene 50 tona yakın ürün işlediklerini, şimdi daha hacimli üretime geçtiklerini, hedeflerinin bu sezon 500 ton ürün işlemek olduğunu belirtti.

Meyveler yaylalardan geliyor

Kurutulmuş meyve için de bölgenin ürünlerini değerlendirdiklerini söyleyen Nermin Nacaroğlu Özşahin, şu bilgileri verdi: “Kurumuş meyvelerimiz 2 bin rakımlı yaylalarda iyi tarımla yetiştirilmiş ürünlerden özenle seçiliyor. Özel fırınlarımızda kuruttuğumuz şeftali, kiraz, çilek, armut, sarı kiraz, mürdüm eriği gibi yaklaşık 10 çeşit kuru meyvemiz var. Günlük kapasitemiz bir ton civarında. Bunu iki, üç tona çıkartma hedefimiz var. Nihai ürün olarak önümüzdeki sene 30 - 50 ton arası hedefliyoruz.”

Kurdukları tesiste bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini ve yüzde 80’i kadınlardan oluşan 15 kişilik ana ekiple çalıştıklarını anlatan Özşahin, “Ayrıca sezonluk çalışanlarımız da oluyor. İki sene içerisinde üretim aşamasında 40-50 personele ulaşırız diye düşünüyorum” dedi.

Özşahin, İtalya merkezli yerel ve doğal gıdaları destekleme organizasyonu Slow Food’un Adana yeryüzü pazarının paydaşı olduklarını, pestil, reçel de ürettiklerini anlattı. Özşahin, şunları söyledi: “Ürünlerimiz Trendyol, Hepsiburada gibi e-ticaret sitelerinde ve kendi online sitemizde pazara ulaşıyor. Adana, istanbul Ankara ve Bodrum’da yerel gurme, sağlıklı ürün satan marketlerdeyiz. Satış ağımızı genişletiyoruz ama özel noktalardayız. Bu yılın sonunda ilk ihracatımızı yapacağız. Üretimimizin yüzde 90’ını ihraç edeceğiz.”

“Sıfır atık mantığıyla çalışıyoruz”

Çevreyi koruma ve sıfır atık hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Nermin Nacaroğlu Özşahin, şunları söyledi: “Ürünün suyundan sofralık sirke, kabuklarını temizlik sirkesi yapalım dedik. Meyvelerin çekirdeğinden yağ elde etmeyi, meyve yıkamada kullandığımız suyu, bahçe sulamada kullanmayı hedefliyoruz. Sıfır atık mantığıyla çalışıyoruz, atık olacak malzemeler de kompost gübreye çevriliyor.”