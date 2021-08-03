“Alternatif su geçiş yoluna Türkiye ve İstanbul’un ihtiyacı var”

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı Vehbi Koç, DÜNYA Trabzon Temsilciliği’ni ziyaret etti. Koç, Trabzon Bölge Temsilcimiz Osman Şişko’ya özel açılamalarda bulundu ve “Dünya ticareti, Kanal İstanbul’u bekliyor” dedi.

Alternatif bir su geçiş yoluna Türkiye ve İstanbul’un ihtiyacı olduğunu belirten Koç, Avrupa’da 44 bin kilometrelik kanal bulunduğunu ve halen de yapılmaya devam edildiğini söyleyerek, “Kanal projesi, İstanbul’un marka değerini artıracak. İstanbul Boğazı’nda bir kaza olursa bugün buna karşı gelenler yarın hangi yüzle toplumun karşısına çıkacak? Kanal İstanbul’a karşı olabilme lüksü dünyada kimsede yok. Dünyada benzeri örnekleri var. Süveyş Kanalı 19’uncu yüzyılda İngilizler tarafından yapıldı ve açıldı. Panama kanalı 20’nci yüzyılın başında Amerikalılar tarafından açıldı. 21’inci yüzyıla geldik. Bugün serbest geçiş yolu olarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarında birçok risk var. Bu proje ile o riski en aza indirebiliriz” şeklinde konuştu.

Vehbi Koç, Kanal İstanbul projesi için sözlerine şöyle devam etti: “Montrö’de Türkiye’ye bırakılmış boğazların yetkisi, ihtiyaca ve zamana göre düzenleme yapıldığında trafikteki bu serbest kavramı kurallara uyma kaydı anlamı taşıdığı için bununla ilgili olarak bazı uygulamalar yapıldı. Çift yönlü trafik tek yöne düşürüldü. Çok büyük tonajlı gemilerin gündüz saatlerinde özel tedbirler alınarak geçirilmesi kuralı getirildi. Anlaşma imzalandığında nüfusu 500 bin olan İstanbul bugün neredeyse 20 milyona geldi. İstanbul Boğazı’nda öncelik hakkı İstanbullularındır. Boğazı karadan ayırma şansın yok. Can ve mal güvenliği son derece önemli. Dünyada ticaretin kesintisiz süreklilik arz etmesi gerekiyor.”

“Boğaz trafiğinde artış bekliyorum”

Boğazda büyük riskler olduğunu dile getiren Koç, “Burada yeni bir kanal oluşturulursa yeni yol dünya ticaretine katkı sağlayacaktır. Pandemiden sonra dünya ticaretinde bir canlanma oldu. Pandemi süreci dünyaya sıkıntılar verdi. Hareketli bir işleyiş 2 sene durduğu zaman ondan sonra bomba gibi patlar. Bu sene göreceğiz, Boğaz trafiğindeki durum ne olacak ? Ben bir ciddi artış bekliyorum. Dünya ticareti Kanal İstanbul’u dört gözle bekliyor. Kanal İstanbul Tüm dünya ticaretine çeşitli imkânlar sağlayacak. Alternatif bir su geçiş yoluna İstanbul’un da ihtiyacı vardır. Proje, İstanbul’un marka değerini artıracaktır. İçerisinden deniz geçen tek şehir olan İstanbul, ikinci bir geçişle bir yıldız daha takacak. Kanal İstanbul ayrıca depreme karşı kentsel dönüşüme de katkı verecektir” dedi.