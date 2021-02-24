Altı OSB’sinde teşvikleri artıran Kütahya yatırımcının gözdesi oldu

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

KÜTAHYA - Kütahya’da bu şehirlerden biri. Büyükşehirlere yakınlığının yanı sıra Zafer Havalimanı, otoyol ve demiryolu bağlantıları ile lojistik üstünlüğü daha da artan Kütahya, altı adet OSB’sindeki sanayi parsel büyüklüğü, düşük yatırım maliyetlerine karşılık yüksek ve uzun vadeli yatırım teşvik oranları ve yetişmiş işgücü ile Türkiye’nin yeni gözde yatırım merkezlerinden biri oldu.

Son 3-4 yıldır yoğunlaşan talep nedeniyle şehrin merkezinde yer alan Kütahya 1.OSB, 30 Ağustos OSB ve Kütahya Seramik OSB’de arazi tahsisleri tamamlandı. Gediz ve Tavşanlı OSB’de ise tahsisler devam ediyor. Yatırımcıların ve bölgedeki sanayicilerin yeni yatırım alanı talebini karşılamak amacıyla kurulan Zafer Altıntaş OSB’de, 10 bin m2’den 500 bin m2’ye kadar arasa tahsisi yapılabiliyor. OSB’de altyapı katılım bedelinin 55 TL’den 27 TL’ye düşürülmesiyle yatırımlar daha da hız kazandı.

“Kapımız hem yatırımcıya hem de işgücüne hep açık”



Stratejik bir lokasyona sahip Altıntaş Zafer OSB, büyük ölçekli ulaştırma projeleri olan İstanbul-Antalya hızlı tren hattı projesi, Ankara-İzmir otoban projesinin kesişim noktasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı, Zafer Altıntaş OSB’nin hemen yanında bulunuyor.

Konu ile ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kütahya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, global ölçekli yerli ve yabancı yatırımlarla, Kütahya’nın bir üretim üssüne dönüşmekte olduğunu belirtti. Eskioğlu şunları söyledi: “Çini, seramik, porselen ve madencilik alanında ihtisaslaşmış bir kent olan Kütahya’da OSB’ler, yatırımcılar ve nitelikli çalışanlar için ciddi bir alternatif sunuyor. KUTSO olarak yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olmaya hazırız. OSB’lerimizde hem yerli hem de global ölçekli yatırımcılar için yer tahsislerimiz devam ediyor. Yeni ve global ölçekli yatırımlarla birlikte yetişmiş, nitelikli yeni çalışanlara da ihtiyacımız artıyor. Büyükşehirlerde iş arayanlar için de Kütahya bir fırsatlar şehri. Odamızın kapısı hem yatırımcılara hem de nitelikli işgücüne her zaman açık.”

Eskioğlu, uygun arazi bedellerine ek olarak lojistik üstünlük, yatırım teşvik avantajları, yetişmiş işgücü ve gelişmiş altyapılarıyla Kütahya’daki OSB’lerin yatırımcıların gözdesi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kütahya, OSB’lerinin sağladığı lojistik üstünlük ve yatırım teşvik avantajlarını kullanarak ekonomisini büyütmeye hazırlanıyor. OSB’lerimiz Kütahya’nın ekonomisini hem büyütecek hem de işsizliği çözecek noktadadır. OSB’lerimizin istihdam potansiyeli şu an 20 bin civarında. Yeni tahsislerle bu sayı artacak.” şeklinde konuştu. Kütahya Altıntaş Zafer OSB’nin, Türkiye’de yatırım yapmak, global ölçekli işletmeler ve yatırımlarını büyütmek isteyen ihracatçı firmalardan büyük ilgi gördüğünü dile getiren Eskioğlu, yatırımların faaliyete geçmesi ile bu yıl ilk etapta Zafer OSB’deki istihdamın 2 bin 400 kişiye ulaşacağını kaydetti.

Otomotiv sektörü Altıntaş Zafer OSB’yi merceğe aldı



Kentteki altı OSB’den biri olan Kütahya 1. OSB, 4 milyon m2’lik bir alana sahip. Yüzde 70’i dolan OSB’de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam ediliyor, son yıllarda özellikle otomotiv yan sanayi yatırımları hızla arttı. 30 Ağustos OSB’nin sahip olduğu 3,6 milyon m2 alanın, 1,7 milyon m2’si sanayi parseli olarak tahsis edildi. Doluluk oranı yüzde 50’nin üzerinde olan bölgede şu anda 19 işletme faal olarak çalışıyor. 30 Ağustos OSB’deki yatırımların tamamlanmasıyla istihdamın, 5 bin civarında olması öngörülüyor.

Kütahya Seramik OSB, tüzel kişiliğe sahip tek OSB olarak 54.7 hektar alana sahip. 17 sanayi parselinin tamamı dolu. 3 binin üzerinde istihdam yaratması hedefleniyor. Gediz OSB, 290 hektarlık bir alanda yer alıyor. İlk etabında 33 sanayi parselinin tamamı tahsis edildi. İkinci etabında da çalışmalar devam ediyor.143 hektarlık alanda kurulan ve yüzde 51’in üzerinde doluluğa sahip Tavşanlı OSB’nin ilk etabında tahsisler tamamlandı. İkinci etabında ise 29 parsel sanayi için tahsise hazırlandı. Otomotiv, metal eşya ağırlıklı sektörlerin tercihi olan OSB, son 6 ayda ciddi bir talep görüyor.

Altıntaş Zafer OSB ise, Kütahya merkeze yaklaşık 40 ve Zafer Havalimanına 8 km uzaklıkta. 565 hektar alana sahip bölge Eskişehir’den sonra en büyük alana sahip. Genişleme alanı 15 milyon m2 olan OSB’de ilk etapta 20 milyon metrekare tahsis yapıldı. Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Gaziantep gibi büyük sanayi şehirleri ile otomotiv sektörü, bölge ile yakından ilgileniyor. OSB. 4. bölge teşvikleri, konumu ve yatırıma uygun arazi büyüklüğü ile yerli ve yabancı yatırımcıların tercih ettiği OSB’ler arasında yer alıyor.