“Altın yatırım aracıdır, taksit sayısı artırılmalı”

Duygu GÖKSU

İZMİR- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), geçtiğimiz ayın başlarında kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaparak, altın alımında kredi kartına taksit sayısını 6 aydan 3 aya indirmişti. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Efes Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Halil Telli, altının tüketim malı değil yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, altın alımlarında taksit sayısının 3’e düşürülmesinin sektöre olumsuz yansıdığını söyledi.

Kredi kartıyla yapılan altın alışverişlerinde taksit sayılarındaki düzenlemelerin tasarruf amacıyla yapıldığını ancak altının bir tüketim malı olmadığını ifade eden Telli, “Taksit sayılarında sürekli düzenleme yapılıyor. Daha önce 12 ve 8 olan taksit sayısı, 6 aya indirilmişti, geçtiğimiz ay yapılan düzenleme ile 3 taksitle sınırlandırıldı. Taksit sayılarının düşürülmesi, bütçelerinin üzerindeki harcamaları sınırlandırmak için vatandaşları tasarrufa teşvik etme amacıyla alınmış yanlış bir önlem” dedi.

“Düğünlerden dolayı pazarda yığılma var”

Pandemi kısıtlamalarda, düğünlerin ertelenmesi gibi etkenlerden dolayı şu anda pazarda bir yığılma olduğuna dikkat çeken Telli, “İnsanların altına ihtiyaçları var ama altın almakta zorlanıyorlar. Ancak taksitle altın alabilecek müşterilerimiz var, peşin altın almaktan imtina ediliyor. Hazır tüketime konu olmayan ve orta, uzun vadede kazanç sağlayan her harcama aslında bir yatırımdır. Gelecekte yapılması planlanan ev arsa gibi yatırımlar için günümüzde alınmış altınlar önemli bir pay sahibi oluyor, böylece ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Altının hem yatırım hem de tasarruf aracı olduğu unutulmamalı. Ülkemizde tasarruf yapanların oranı 2020 yılında yüzde 20,2 oldu. Bu rakam toplum olarak tasarrufa meyilli olduğumuzu gösteriyor. Altın alışverişlerinde taksit sayıları arıtılmalı” ifadelerini kullandı.

Bankalardaki altın mevduat hesaplarının da altının tasarruf sağladığını gösterdiğini söyleyen Kocamanoğlu, “Bankalardaki altın hesabına uygulanan binde 8’lik kesintinin yüzde 1’e çıkarıldığı dönem ciddi kayıplar oluştu. Kuyumcuya yarayan ancak ekonomiye zarar veren bir karardı. Sermaye, yastık altına girmeye başlamıştı. Yanlıştan geriye dönüldü ancak altınların yastık altında saklandığı dönemde ekonomi kaybetti” dedi.