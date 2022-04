“Altınlas Oto, Propratik ve Otopratik’te sektörün öncüsü”

Takip Et

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Davete, dünya markası Brisa A.Ş’nin Bölge Müdürü Ayşe Çetinkaya, Brisa A.Ş. Saha mühendisi Müdürü Cihan Saral, Brisa A.Ş. Saha Çözümleri Müdürü Yusuf Aşkan, Brisa A.Ş Satış Direktörü Serkan Seçkin, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Katılımcılara bölge ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirme konuşması yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Bölgeleri yönetenlerden faydalanmanın zamanı geldi. İlçemizi geliştirmek İÇİN daha iyisini yapmak zorundayız. Son yıllarda ekonomide patlamalar olabiliyor ama biz fırtınanın şiddeti ne olursa olsun üretimden, var olmaktan, daha ileriye gitmekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz” dedi.

Brisa A.Ş’nın bin 800 farklı ürünü üreten bir firma haline geldiğini söyleyen Brisa A.Ş. Satış Direktörü Serkan Seçkin, “Temellerimizi 1974’te İzmit’te atıktan sonra Türkiye’ye yatırım yapan bir firma haline geldik. 1988 yılında dünya lastik lideri Bridgestone ile ortaklık gerçekleştirerek başarı grafiğimizi artırdık. 1993 yılında Ulusal Kalite Ödülü, 1996 yılında ise Avrupa Kalite Ödülüne layık görüldük. Daha sonra sayısız ödül aldık. Odak noktasına her zaman müşterimizi koyduk. Daha sonra bizler için güvenlik ve inovasyon önem taşıdı. Türkiye potansiyeli yüksek olan bir ülke. Dolayısıyla bu ülkeye yatırım yapıyor olmak bu ülke için kaynak sağlıyor olmak çok değerli. Altyapımızda sürekli bir değişim var. Son 20 yıla baktığımızda, teknoloji ve araçlarda değişimlerin olduğunu gördük. Bizim hedefimiz, lastiğimizi sattıktan sonra ürünün kullanım ömrü boyunca takip eden, sahada onun izini ölçen firma haline gelmek istiyoruz. 2022 yılı Altınlas ailesi için kritik bir yıl olacak” diye konuştu.

Türkiye, ticari ürünler pazarında 2. sırada

Ticari ürünler pazarında Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Brisa A.Ş Ticari Pazarlama Ürün Yöneticisi Berk Aral, “ Türkiye, ticari ürünler pazarında Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu sayının 2024 yılında dünyada yüzde 10 artması bekleniyor. Türkiye’de ise, 2024 yılında beklenti yüzde 8 oranında büyüme sağlayacak. Ticari lastik pazarında dağılıma baktığınızda filonun payı seneler geçtikçe artıyor, bireysel kullanıcı sayısı azalıyor. 2022 yılında filoya ait ticari pazarın artacağı öngörülüyor. Ticari lastik pazarında, pazarı bölgesel, inşaat, hafriyat, şehirci, uzun mesafe ve hafif ticari olarak ayırıyoruz. 2019 yılından itibaren baktığımızda bölgesel segmentin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz seneyi bölgesel segment yüzde 68 oranında ilk sırada tamamlıyor. İnşaat ve hafriyatta yüzde 51’lik artış var. Bu da yaklaşık 50 bin adetlik lastik sayısına denk geliyor. Sektör niteliklerini 5 grupta ayırıyoruz. Bunlar; operasyonel maliyetler, sürdürülebilirlik, regülasyon, dijital ve bağlantılı hizmetlerin artık sektör standartlarında olduğu bir sektörde yaşıyoruz. Güvenlik de marka seçiminde müşterilerimizin ana kriterlerinden biri olmaya devam ediyoruz. Filolar maliyet operasyonel maliyetlerini azaltmaya çalışırken orijinal ekipman müşterilerimiz daha çok yakıt tasarrufuna ve sürdürülebilirlik hedefleri gereğince karbon emisyonunu azaltmaya yönelik beklenti içerisine giriyor. Toreo lastik ile beklentileri karşılayacak şekilde bir ürün tasarladık. Tasarımında iki ana hedef belirledik sınıfının en iyi ıslak çekiç zemin performansına sahip ürününü yapmak ve sınıfının en uzun ömürlü lastiğini yapmak” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin otopratik ve propratik hızlı servis hizmetlerini tek çatı altında mega proje olarak oluşturulmasına ilişkin bilgilendirme yapan Propratik ve Otopratik Bölge Satış Şefi Onur Can Yolageldi, Altınlas Oto'nun bu projedeki öncülüğünün de altını çizerek, “13 ilde 16 noktayla müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Her aracın bakımına onarımına talibiz. Tek noktada araçların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton’ın yanı sıra Otopratik marka yedek parça ve akülerini de müşterilerine sunuyor. Her marka ve model binek ve hafif ticari araca yedek parça ve işçilik garantili hizmet veren Otopratik mağazalarında, 52 noktanın kontrol edildiği check-up hizmetine ek olarak farklı nokta için servis ve bakımı sağlıyoruz. Bu hizmetler arasında başlıca; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata ve disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor” dedi.