Altınlas Otomotiv, 4’üncü şubesini açmaya hazırlanıyor

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Altınlas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Altıntaş, “Yeni yatırımla istihdamı artırmayı, bölgedeki kurumsal ve bireysel araç sahiplerine daha kapsamlı servis hizmeti sunmayı hedefliyoruz” dedi. Firmanın 1990 yılında Gebze Oto Sanayi’de bin 500 metrekarelik ilk şubesiyle hizmete başladığını söyleyen Gökhan Altıntaş, “Firmamız, ikinci kuşak genç neslin de devreye girmesiyle sektörde daha dinamik bir yapı elde etti. Bugün itibariyle Şekerpınar’da 2 bin metrekarelik, Gebze merkezdeki 400 metrekarelik servis ve depo alanlarımızda hizmet veriyoruz” bilgisini verdi.

Son teknoloji servis ağı



Bu yıl kurumsal firma ağını genişletmeyi ve müşterilerinin taleplerine daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı hedeflediklerini belirten Altıntaş, “Bu süreçte hedeflemiş olduğumuz ve bölgemize değer katacak 4. şubemizin açılması için adımlar atmaya başlıyoruz” şeklinde konuştu. 4’üncü şubelerinde son teknoloji servis ağını kuracaklarını bildiren Altıntaş, “Çevreye duyarlı, güneş enerjisinden faydalanan, yağmur suyu depolama sistemleri ile daha çevreci akıllı bina sistemini planlamaktayız. Mevcut şubelerimizi de yine son teknoloji makine parkıyla yeniliyoruz. Mobil yol yardım servis hizmetimizde de araç sayımızı üçe çıkartarak daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

UNICEF işbirliğiyle çocuklara ulaşıyor



Öte yandan UNICEF işbirliği ile sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını vurgulayan Gökhan Altıntaş, “2019-2020 yıllarında UNICEF Türkiye ile yapmış olduğumuz anlaşma ile Bridgestone veya Lassa marka 4 adet lastik alan müşterilerimiz adına, dünyada açlıkla mücadele eden çocuklara besin paketi hediye ettiğimiz bir projemiz oldu. Bu yıl da benzer yeni projelerin çalışmalarını yürütüyoruz” açıklamasını yaptı.