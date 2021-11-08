Altınyıldız, Diyarbakır OSB'de 100 milyon Eur’luk yatırım yapacak

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Yerli ve yabancı birçok firmanın geldiği Diyarbakır'a Altınyıldız da yatırım yapacak. Organize Sanayi Bölgesi'nde, 120 dönümlük yer talep eden firma, bölgede 100 milyon Euro’luk yatırım planlıyor. Altınyıldız üst yönetiminin aldığı karar sonrası Diyarbakır'a gelen ve OSB'yi ziyaret eden Altınyıldız firmasının temsilcileri, OSB Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Altınyıldız yöneticileri Ali Rıza Ekinci ve Mustafa Güzeltaş, Diyarbakır OSB'nin tekstil başta olmak üzere yerli ve yabancı yatırımcıların çekim merkezi haline geldiğini belirterek, "Üst yönetimimiz ve arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, 6’ncı teşvik bölgesinde yer alması nedeniyle Diyarbakır'da yatırım yapmanın daha avantajlı olduğuna karar verdik. Birçok ünlü markanın burada yatırım için hazırlık yaptığını biliyoruz. Altınyıldız olarak bizler de Diyarbakır OSB'de yatırım yapma kararı aldık. Hem Diyarbakır'a hem de ülkemize istihdam sağlayacak fabrikamız için en kısa süre içerisinde fiziki projeler hazırlayarak, inşaat çalışmalarına başlamak istiyoruz” dediler. Firma temsilcileri, 120 dönüm yer taleplerinin olduğunu belirterek, “İlk etapta iplik tesisi kuracağız. Bu tesisin yatırım tutarı 40 milyon Euro olacak. Daha sonraki aşamalarda ise kumaş, boya ve konfeksiyon tesislerini kuracağız. Toplamda yatırım tutarımız 100 milyon Euro olacak " dediler.