Altunkaya Grup, sebze ve meyve mamullerinde ihracat şampiyonu

GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM’e bağlı bulunan bütün ihracatçı birlikleri başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde Meyve ve Sebze Mamulleri Sektöründe Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ihracat rekortmeni Gaziantep merkezli Altunkaya Grup oldu. Türkiye'nin İhracat Şampiyonluk ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TİM Başkanı İsmail Gülle’den alan Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya başarının bir ekip işi olduğunu ifade ederek ödülü takdim eden Karaismailoğlu ve Gülle’ye teşekkür etti.

Erdoğan Altunkaya’yı kutladı

Mahsum Altunkaya’yı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altunkaya’dan sektörel ihracatla ilgili bilgiler de aldı. Türkiye’nin en önemli ihracatçı firmaları arasında yer alan Altunkaya Grup, Türkiye’ye önemli oranda döviz girdisi sağlarken Türkiye’nin global markalarını da bünyesinde barındırıyor. Ödülün kendileri çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hububat bakliyat sektöründeki gelişmelerle dünya pazarlarında yaşanan sıkıntılar hakkında çeşitli bilgiler verdiğini de sözlerine ekledi. Aldığı ödülü Altunkaya ailesi adına aldığını da ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya “Başarı bir ekip işidir. Altunkaya Grup bünyesinde faaliyet gösteren çalışanlarımızın el birliğiyle elde ettiği bu başarıdan dolayı onları da yürekten kutluyorum” dedi.