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Amasya Sebze ve Meyve Hali'ndeki dükkanlar satışa çıktı

Amasya Belediye Başkanlığı, sebze ve meyve halinde bulunan 60 adet dükkanı satışa çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Amasya Belediye Başkanlığı, sebze ve meyve halinde bulunan 60 adet dükkanı açık artırma ile satışa çıkardı.

İhaleye katılmak isteyenler, ihaleye ait şartnameyi ve ekleri mesai saatleri içerisinde İhale Birimi'nden görebilecek.

İhaley ise 27-28 Eylül 2022 tarihlerinde Amasya Belediyesi Hizmet Binaıs Meclis Toplantı Salonu'nda belediye encümeni huzurunda yapılacak.

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