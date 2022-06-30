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Amasya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Amasya Üniversitesi, 2 kadro için sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Amasya Üniversitesi KPSS puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2 kadro için sözleşmeli personel istihdam edecek.

30 Haziran'da başlayan başvuru işlemlerine lisans mezunları 2020 KPSS P3 puanı ile, ön lisans mezunları ise 2020 KPSS P93 puanı ile başvuru yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.