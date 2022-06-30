Amasya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Amasya Üniversitesi KPSS puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2 kadro için sözleşmeli personel istihdam edecek.

30 Haziran'da başlayan başvuru işlemlerine lisans mezunları 2020 KPSS P3 puanı ile, ön lisans mezunları ise 2020 KPSS P93 puanı ile başvuru yapabilecek.

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