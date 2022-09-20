Ambalaj sektörünün yükselen yıldızı; Konpet Plastik

Burcu SUNA



KONYA - Ürettikleri ürünlerin bilgisine değinen Konpet Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küpeli, Çağımızın en yaygın ambalajı olarak bilinen pet hammadde ile en ileri teknolojiye sahip tek istasyonlu japon ve İtalyan menşeili makinelerde 10 mililitreden 5000 mililitreye kadar kozmetik, deterjan, kimya ve sağlık sektörüne yönelik geniş ve dar ağızlı pet şişeler ürettiğini ve ayrıca enjeksiyon makineleri ile de ürettikleri pet şişe ambalajlarının kapaklarını ve diğer kozmetik alanları için plastik kaplar ürettiklerini belirtti. Bu sayede müşterinin tüm taleplerine cevap vermeyi hedefleyen Küpeli ‘’Müşterilerimizin üretim yapmak için kullanacağı tüm ambalajların üretimini biz yapıyoruz bu şekilde çalışmak müşterilerimizin ambalaj tedariğini tek noktadan yapmasını sağlıyor.’’ dedi.

Doğrudan 12 ülkeye, dolaylı olarak 80 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Küpeli, “Ürünün satışında kalitesi ne kadar önemli ise, ambalajın kalitesi de o kadar önemlidir. İyi bir ambalaj ürünü uygun koşullarda muhafaza ettiği gibi görünüm olarak ve ele alındığında kalite hissini kullanıcıya verebilmeli. Bugün müşterilerimizin müşterileri tarafından aranan ve bilinen bir firma olmak bize gurur veriyor ve çalışma azmimizi arttırıyor’’ dedi.

Küpeli şöyle devam etti; “ 2021 yılında 220 milyon şişe ürettik diyerek şunları ekledi; 2022 yılı sonunda Konya 5. Organize sanayi bölgesinde kurulacak olan yeni fabrikamızda bu sayıyı yeni makine yatırımları ile 315 milyona çıkaracağız. Doğrudan olan yüzde 20 ihracat oranımızı ise yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz, mevcut çalışan sayımızı ise 250 kişiye çıkaracağız.”