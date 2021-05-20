Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey’de yaşanacak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Lig öncesi gazeteciler ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, turnuva ve ilçenin spor yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akkent Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesispor ampute takımının son iki yıldır Türkiye şampiyonu, üç defa da Türkiye Kupası’nı kazandığını söyledi.

“Türkiye’de ilk defa Gaziantep’te yapılacak”

Şahinbey Belediyespor’un Ampute Milli takımına sporcu ve antrenör gönderdiğini aktaran Tahmazoğlu, “Milli takımımız dünya ikincisi oldu. Biz de emeği geçen oyuncularımızı ve antrenörümüzü 480 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdik. Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, ilk defa Gaziantep’te yapılacak. Ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hazırlığımızı yaptık, başarılı şekilde tamamlayacağız. Takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Polonya, Azerbaycan, Gürcistan, İtalya’dan takımlar katılacak. İngiltere, Rusya, Fransa pandemi nedeniyle katılmaktan vazgeçtiler. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Tahmazoğlu, belediye olarak göreve geldikleri günden beri spor, sporcu, amatör spor kulüpleri ve tesisler için büyük gayret sarf ettiklerini dile getirdi. Spor yatırımlarıyla ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Tahmazoğlu, Orta Asya Vadisi ve Binicilik Kompleksi yapılacağını açıkladı. Türkiye'yi Süper Lig'in son şampiyonu Şahinbey Belediyespor'un temsil edeceği turnuvaya, 5 takım katılıyor. Yarın başlayacak organizasyonda Şahinbey Belediyespor'un yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ, Polonya'nın Legia Varşova, İtalya'nın Vicenza Calcio ve Gürcistan'ın AFC Tiflis takımları mücadele edecek. Turnuvada, EAFF tarafından atanan 3'ü Türk olmak üzere 8 hakem görev alacak. Organizasyon, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.