Anadolu esnafı daha güçlü destek bekliyor

Anadolu iş dünyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “esnafa kira ve hibe desteği” açıklamasını değerlendirdi. Aylık bin lira nakit hibe ve 750-500 liralık kira yardımları, başlangıç için olumlu bir adım olarak görülse de uzun vadede yetersiz kalacağı dile getiriliyor. İş dünyası, ekonomik krizin sosyal krize dönüşmemesi için ilave tedbirlere ve daha güçlü önlemlere de ihtiyaç duyduklarını vurguluyor. Temsilciler; doğrudan nakit, vergi-prim-kredi ötelemeleri, finansman ve istihdam teşvikleri gibi ciddi destekler bekliyor. Açıklanan esnafa destek paketinin, genelde götürü vergi ödeyen üyeleri kapsadığı değerlendirmesi yapılıyor ve bu yönüyle de tüm esnafları kapsamadığı ifade ediliyor. Ayrıca, özellikle turizm bölgelerinde kira bedellerinin, Anadolu’daki diğer kentlere kıyasla çok daha yüksek olduğunun altını çizen esnaf temsilcileri, dolayısıyla açıklanan 750 liralık kira yardımı desteğinin, yetersiz olduğunu vurguluyor.

ZEKERİYA MUTLU / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Sosyal krizi önleyecek destekler gerekiyor

Aylık bin lira nakit hibe ve 500-750 liralık kira yardımları yeterli olmasa da, ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracak. Bu çerçevede düşünülen destek paketine emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hükümetin iyi niyetli yaklaşımları bizi mutlu ediyor. Ancak ekonomik krizin sosyal krize dönüşmemesi için ilave tedbirlere ve daha güçlü önlemlere de ihtiyaç duyuyoruz.

ÖMER GÜLSOY /Kayseri Ticaret Odası Başkanı: Ekonomi bir bütün olarak değerlendirilmeli

Salgından olumsuz etkilenen esnafımıza devletin verdiği yeni destekler memnuniyet verici. Ancak yaşanan bu zorlu süreçte ekonomi bir bütün olarak değerlendirilmeli ve Odamız üyeleri içinde benzeri bir destekleme paketi hayata geçirilmelidir. Taleplerimizi iletmiştik. En kısa zamanda bu desteklerin açıklanmasını umut ediyoruz. Pandeminin getirdiği zorluklarla mücadele noktasında ticaret odaları üyelerimize kira, doğrudan nakit, vergi-prim-kredi ötelemeleri, finansman ve istihdam teşvikleri gibi ciddi destekler bekliyoruz.

AHMET ÖVÜNÇ / Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Paket, her üyemizi kapsamıyor

Kayseri’de birliğimize bağlı 29 bin esnaf var. Açıklanan esnafa destek paketi, genelde götürü vergi ödeyen üyelerimizi kapsıyor. Yani, bundan 300500 esnafımız yararlanır gibi görünüyor. Birlik olarak bu paket hangi üyelerimizi kapsıyor, araştırıyoruz. Ancak gördüğümüz kadarıyla her üyemize katkı söz konusu değil. Daha kapsamlı ve daha çok üyemizi kapsayacak bir paket beklentimiz vardı.

ADLIHAN DERE/ Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Destek paketi Antalya için yeteli olmayacak

Anadolu’da kiralar turizm bölgelerine göre daha düşük. Turizmin lokomotifi Antalya’da kira bedelleri Anadolu kentlerine göre daha yüksek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik açıkladığı destek paketi Antalya için yeterli olamayacak. Anadolu kentlerindeki kira bedelleri Antalya’daki kira bedellerinin ancak 7’de 1’i kadar. Büyükşehirlerde esnafa verilen 750 liralık kira desteği Antalya için az da olsa bir merhem olacak. Ayrıca esnafa yönelik açıklanan destek paketinde anlaşılmayan durumlar var. Bu nedenle genelge bekliyoruz. Kantinci esnafı 9 aydır işyerini açmadı. Kahvehane işyerleri, kafeterya işyerleri doğru dürüst çalışamadı. Bu ve buna benzer işyerleri de mücbir sebep kapsamına alınmalı. Destek paketinde açıklanan esnafın dışında diğer esnaf kesimi de etkilendi.

TUNCAY YILDIRIM/ Gaziantep Ticaret Odası Başkanı: Ticaret Odası ve borsa üyesi işletmeler de destek bekliyor

Esnafımıza yönelik açıklanan destekler çok önemli. Ancak ekonomi bir bütündür ve büyük küçük her işletme de bu bütünün bir parçasıdır. Oda ve borsa üyesi işletmelerin de benzer bir destek paketine ihtiyacı var. Dilerim yakın zamanda bu yönde bir paket açıklanır. Bu konudaki taleplerimizi çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla daha önce hükümetimize ilettik. Sesimizin duyulacağına inanıyoruz.

TALAT DİNÇER /Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Tam bir çözüm sunmasa da destek olumlu

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan destek paketi, esnafımızın mart ayından bu yana karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin tam bir çözüm sunmuyor ancak üyelerimize bir nebze olsun katkı sunacağı için çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu desteklerin açıklanmasında biraz geç kalındığını düşünüyoruz. Umarız bu destek paketlerinin genişletilmesi konusunda yeni adımlar atılır. Çünkü esnaflarımız yaklaşık 8 aydır halkımızın sağlığı için çok ağır bedeller ödüyorlar. Fiili olarak kapalı olan ve hiçbir iş yapamayan binlerce esnafımızın başta kira ve SGK gibi borçları katlanarak büyüyor.

İBRAHİM BURKAY/ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: İlave destekler, üyelerimize büyük kolaylık sağlayacak

Bu zor zamanda mali sıkıntılar yaşayan esnaf ve işletmelerimize yönelik önemli destekler sağlandığını görmek memnuniyet verici. Bu noktada faaliyetleri kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek geliri sağlayamayan üyelerimiz için tahakkuk eden vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV’lerin alınmaması gibi yeni hibe desteklerinin devreye girmesi, üyelerimize büyük kolaylık sağlayacaktır. Fatura ve diğer giderleri için hibe desteği taleplerinin de çözülmesiyle sektör temsilcilerimizin bu zor süreci daha az kayıpla atlatması sağlanabilir.

LÜTFÜ YÜCELİK/ Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Kira desteği esnafa bir nebze nefes aldıracak

Önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar TL’yi bulacak destek paketi ile esnafa büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 TL olacak kira yardımı yapılacak. Bu destekler, salgından ciddi anlamda etkilenen ve birçoğu hizmet sektöründe bulunan esnafımıza bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Böylesine zor günlerde toplum olarak yaptığımız maddi, manevi fedakarlıkların neticesini alacağımızı ve bütün esnafımıza, tüccarımıza bereketli kazanç kapılarının açılacağı güzel günlere ulaşacağımızı umut ediyoruz.

ŞEFİK BAKAY / Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: SGK prim desteği de sağlanmalı

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır sıkıntı çekiyoruz. Bütün esnaf arkadaşların bu destekten faydalanacağını umuyoruz. Salgın her kesimi olumsuz etkilediği gibi esnafımızı da çok sıkıntıya düşürdü. Umarım verilen bu destek bir nebze de olsun esnafımızın yarasını sarar. İşlerimizde ciddi düşüş var. Esnafımızın ‘nasıl ayakta kalabilirim’ diye düşündüğü bir dönemde devletten gelen bu desteğin faydalı olacağını düşünüyorum. Esnafımıza SGK prim desteği de sağlanırsa daha güzel olacağı kanaatindeyiz.

AHMET KUYBU / Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği: Paket, ensaf için sevindirici gelişme

Kent esnafının zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir dönemde açıklanan destek paketi sevindirici bir gelişme oldu. KDV indirimi başta olmak üzere stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği gibi destekleri kapsayan paket esnafı memnun etti.