Anadolu iş dünyası, tam kapanma sürecinde koruma paketi istiyor

Bakanlar Kurulu’nun 17 gün sürecek tam kapanma kararını değerlendiren Anadolu iş dünyası, kararın sağlık açısından olumlu olduğunu ancak, iş dünyasının desteksiz kaldığını vurguladı. Yapılan açıklamalarda, işletmelerin zaten, düşük iş hacmiyle çalıştığı, 17 gün kapalı kalacakları bu süreçte daha da zor durumda kalacakları belirtiliyor. Bu nedenle işletmelere kredi desteği verilmesi, faizlerin hazine tarafından karşılanması, sigorta primlerinin ertelenmesi, Kısa Çalışma Ödeneği’nin de yıl sonuna kadar sürmesi gerektiğini ifade eden iş dünyası, “Ayakta kalmak için koruma paketi istiyoruz” diyor. Öte yandan kapanmak zorunda kalan esnafların, zincir marketler açık olduğu için haksız rekabetle karşılaştığını ifade eden temsilciler, kapanma sürecinde zincir marketlerde gıda dışı ürünlerin satışını önleyecek düzenleme getirilmesini istiyor.

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI ZEKERİYA MUTLU: İşyerini açamayan esnafa karşı haksız rekabet son bulmalı

Yasaklı günlerde büyük marketlerde ve şubelerinde, alkollü içeceklerde olduğu gibi temel ihtiyaç dışı ürünlerin satışı yasaklanmalı, bugünlerde açamayan üyelerimize karşı haksız rekabet son bulmalı. İşletmeler madem 17 gün kapalı olacak, o zaman bu sürece denk gelen çek-senet-elektrik-su-vergi gibi ödemelerin de faizsiz şekilde bir ay süreyle ertelenmesi uygun olacaktır. Çünkü bu süreçte işletme ticari faaliyet yapamayacak, gelir sağlayamayacak. 17 gün Ramazan Bayramı’nı da kapsıyor. Bayram nedeniyle mal alan, yatırım yapan, borca giren işletmeler bulunuyor. Çalışması zorunlu durdurulan işletmelerin ödemelerinin de ertelenmesi doğru olacaktır.

İZMİR SEYYAR ESNAF VE SANATKARLAR MECLİSİ BAŞKANI EVREN LAÇİN: Çalışamayanların ihtiyaçlarını giderecek çözümler sunulmalıydı



Kapanma yokken bile günde 50-60 lirayla çalışan seyyar satıcılarımız bu süreçte evlerinden çıkamayacak, ekmek parası kazanamayacak. Bu gidişle ya açlıktan öleceğiz ya da intihar edeceğiz. Madem tam kapanma kararı alınıyor o zaman çalışamayan insanların ihtiyaçlarını giderecek çözümler sunulmalıydı. Bu çözümler; evinin günlük geçimini sağlayacak kadar bir meblağ veya evin ihtiyacı olan gıda ürünlerinin verilmesi şeklinde olabilir. Yine bu süreçte elektrik ve su faturalarının da ertelenmesi sağlanmalıydı. Yaşanacak olan ölümlerden, bu insanları zorla evlerine kapatanlar sorumludur. Eğer bizi kayıt altına alıp, sabit esnaftan uzakta belli bölgelerde yer gösterilerek çalışmamız sağlansaydı 18 günlük kapanma sürecinde arkadaşlarımız çalışmaya devam edebilirdi. Tek bir imzasıyla çözülebilecek sorunlar, intiharla bitmesin.

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI CELİL ANIK: Taksiciler, aşılamada öncelikli gruba alınmalı



Taksici esnafı 3 hafta sürecek tam kapanma döneminde günün 24 saati kesintisiz görev başında olacak. Dezenfeksiyon ve maske olmak üzere tüm tedbirleri titizlikle uyguluyoruz, ancak hem taksicileri hem de taşıdıkları yolcuları COVID-19 tehlikesinden asıl koruyacak önlem aşı. Tüm ulaşım sektörünün, özellikle de küçük araçlarda taşıma yapan taksicilerin aşılamada öncelikli gruba alınması gerekiyor.

GAZİANTEP TİCARET ODASI BAŞKANI TUNCAY YILDIRIM: İşletmelerimiz tam desteği fazlasıyla hak ediyor



17 günlük kapanma kararıyla faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan işletmelere hibe ve kira desteği verilmesi gerekiyor. İşletmeler ayakta kalabilmek için yoğun mücadele veriyor. Tam rahatlayacak sürece giriyoruz derken vaka sayılarının olağanüstü artışıyla birlikte maalesef sıkıntılı günlere hızla dönüş yapıyoruz. Özellikle, alınan 17 günlük tam kapanma kararı işletmeleri çok daha zor durumda bıraktı. Evet, her şeyin başı sağlık. Salgın yayılımını önlemek için kararlar alınırken eş zamanlı olarak reel sektörde oluşabilecek travmaları da bertaraf edecek kararların alınarak yürürlüğe konulması gerekirdi. Birçok işletme faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda. Ancak bu süreçte kira ve vergi başta olmak üzere birçok işletme gideri işlemeye devam edecek. Faaliyetine devam etse dahi yükümlüklerini yerine getirebilecek kazanç elde edemeyen işletmelerimiz artık tam desteği fazlasıyla hak ediyor.

KAYSERİ TİCARET ODASI BAŞKANI ÖMER GÜLSOY: Destekler, salgın sona erinceye kadar devam etmeli



Salgının yıkıcı etsinin hissedildiği, vaka sayıların arttığı bu dönemde istihdamı koruyucu tedbirlerin alınmasına, piyasaların nispeten rahatlamasına ve işverenin önünü görmesi adına Kısa Çalışma Ödeneği’nin, teşvik ve desteklerin salgın sona erinceye kadar devam etmese hayati önem taşıyor. Kamu alacakları ile kredi ödemelerin ötelenmesi ve mutlaka yeniden yapılandırılması gerekir. Bu kapalı süreç içerisinde borcu olanlara, çeki senedi olan işletmelerimize de kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Yoksa birçok iş insanımız zor durumda kalacak.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI AYHAN KIZILTAN: Zincir marketlerde gıda dışı ürün satışının önlenmesinin yolu açıldı

Elde ettikleri imtiyazla sattıkları gıda dışı ürün çeşidini her geçen gün artırıp güçlerine güç katarak haksız rekabete neden olan zincir marketlere karşı yürüttüğümüz mücadelede sonuç almaya başladık. Gerek Mersin, gerekse yurt genelinde oda ve borsaların gündemden hiç düşürmediği sektörel taleplerimiz Kayseri ve Karaman’da karşılık buldu. Bu iki ilin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlarla zincir marketlerin dışarı çıkma yasağı olduğu günlerde gıda dışı ürün satışı engellendi. Bu kararların hükümet tarafından alınmasına gerek olmadığını gördük. Valimizle görüştük ve en kısa sürede Mersin’de de benzer kararların alınması adına ilk adımı attık. Alınan yasak kararlarının uygulanması için yerel işletmelerin de yeniden yapılanması gerekiyor. Konuyla ilgili komite üyelerimizle sürekli toplantı yapıyoruz. En azından satın almayı birlikte yapmak amacıyla Yerel Marketler Tedarik Zinciri adı ile yeni bir şirket kurma seçeneğini tartışıyoruz. Bizim birleşmekten başka çaremiz yok.

MERSİN SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ BAŞKANI HASAN ENGİN: Kapanmalarda iş dünyasına daha fazla sahip çıkılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 3 haftalık tam kapanma, vaka sayısını düşürmek için önemli bir adım. Ancak kapanmalardan etkilenen KOBİ’lerin desteklenmesi gerekiyor. İlk defa uygulanan kesintisiz kapanmadan etkilenecek olan iş dünyası ve esnafa yönelik yeni desteklere ihtiyaç var. İş dünyasında maliyetler her geçen gün artıyor. Son dönemlerde hammadde sıkıntısı, yüksek maliyet, enflasyon, kur dalgalanmaları ve finansal kaynaklara erişim zorluğu başta olmak üzere birçok sorun yaşıyoruz. Bütün bu sorunların üstesinden gelmeye çalışan iş dünyası ve esnafın rahat nefes almasını sağlayacak çözümlere ve desteklere ihtiyacı vardır. Salgından en çok etkilenen hizmet ve turizm sektörlerine tanınan ayrıcalık ve yapılan yardımların artırılması ülkemizin yararına olacaktır. Kalıcı ve destekleyici çözümler, iş dünyasının ülkemize daha fazla katma değer üretmesini ve sorunların aşılmasını sağlar.

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI A. AKGÜN ALTUĞ: Her sektöre özel paket hazırlanmalı

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi ile mücadele kolay değil. Salgının kontrol altına alınması anlamında tam kapanma tedbirleri oldukça verimli. Ancak aşılanma sürecinin de hızlandırılması gerekiyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin ticaret erbabını, esnafı, üreticiyi oldukça olumsuz etkiledi. Tam kapanma süreci ve sonrasında hükümetin bu kapanan işyerleri ve çalışanlarına yönelik, ekonomiyi bir bütün olarak değerlendirerek bir destek programı düzenlenmesini, iş dünyasını rahatlatacak güçlü bir koruma paketinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Yıllardır verilen emeklerin salgın sürecine kurban edilmemesi gerekiyor. İşletmelerimizin salgından sonra da varlıklarını sürdürebilmeleri için desteklerin artırılmasını, her sektöre özel bir paket hazırlanmasını ve kapsamlı olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz.

SAMSUN GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ BAŞKANI ONUR ÖZTEKİN: Kredide taksit ertelenmeli faizleri hazine karşılamalı

Bakanlar Kurulu tarafından alınan tam kapanma kararını sağlık açısından destekliyoruz. Ancak bu süreçte talebimiz, pandemi nedeniyle ciroları azalan esnafımızdan en çok ciro kaybı yaşayanlardan başlamak üzere taksit erteleme faizlerinin ülkemiz hazinesi tarafından karşılanarak taksitlerinin ertelenmesi. Kredilerin ödemesiz dönemlerinin bitmesiyle firmaların iş hacimleri düştü. Pandeminin ilk günlerinde vatandaşlarımıza ve iş insanlarına verilen kısa çalışma ödeneği destekleri ile kredi garanti fonu kefaletli ucuz krediler sayesinde pandeminin olumsuz etkileri bir nebze de olsa hafifletilmiş, iş insanlarımız çek, senet ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını uygun finansmanla karşılamışlardır. 2021 yılında bu kredilerin ödemesiz dönemleri biterken, pandeminin olumsuz etkileri devam ediyor. İş hacimleri düşük kalmaya devam ederken, tüm sektörlerde hammadde fiyatları arttı. Firmaların iş gücü kaybı ve hammadde fiyatlarındaki artışı finanse etmek için işletme sermayesi finansmanına olan ihtiyacı daha da arttı. KGF kefaletli kredi uygulamalarına son verilmesi nedeniyle bankaların talep ettiği ilave teminatı sağlayamayan çoğu iş insanı ihtiyaç duyduğu finansmana erişemedi. Erişebilen azınlık da, yüzde 22-24 faiz aralığında kredi kullanmaya mecbur kaldı.

ISPARTA TİCARET BORSASI BAŞKANI AHMET ADAR: Kısıtlamada haksız rekabet var

Kısıtlama uygulamalarında haksız rekabet doğuran durumlar söz konusu. Yerel işletmelerimiz, marketlerimiz, lokantalarımız, kasaplarımız, semt pazarlarımız kapatılırken, zincir marketler faaliyetine devam ediyor. Aynı firmalar market adı altında yaş meyve sebzeden kırtasiyeye, et ürünlerinden elektronik eşyaya kadar her türlü ürünü satmaya devam ediyor. Bu durum yerel işletmelerimiz için haksız rekabet doğuruyor. Böyle devam ettiği takdirde yerel işletmelerin ayakta kalma şansı kalmayacak. Acilen bu konuda gerekli düzenleme yapılmalı. Ticaret Kanunu küçük işletmeleri koruyacak şekilde yeniden şekillendirilmeli. Ayrıca pandemi kısıtlamaları, uygulanmadan makul bir süre önce açıklanmalı. Örneğin yaş meyve- sebze ticareti yapan firmalarımızın semt pazarları için temin ettikleri ürünleri 23 Nisan haftasındaki kısıtlama kararı nedeniyle elinde kaldı ve ziyan oldu.

KÜTAHYA İŞ DÜNYASINDAN ORTAK TALEP: Ayakta kalmak istiyoruz

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde bir araya gelen Kütahya Ticaret Borsası, Gediz, Simav, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odaları, tam kapanma genelgesini değerlendirdi. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Tavşanlı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Efe, Simav TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu ve Gediz TSO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, alınan kararlarla ilgili bir bildiri yayımlayarak şu açıklamayı yaptılar: “Eskisi gibi olmasa da, ayakta kalabilmek için acilen taleplerin yerine getirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Cari ve yapılandırmaya konu olan vergi, borç, SGK primlerinin 6 ay ötelenmesini, kredi geri ödemelerinin 6 ay ötelenmesini, 6 ay ödemesiz düşük faizli KGF kredisinin yeniden sağlanmasını, Kısa Çalışma Ödeneği’nin yılsonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Hizmet sektörümüz için kira ve çalışanlar için nakdi desteklerin önceki dönem gibi sağlanmasını ve 30 Nisan 2021 tarihli çek ve senet gibi alacakların, tam kapanma dönemi sonrasına devredilmesini, yasal takip sürelerinin uzatılmasını talep ediyoruz.