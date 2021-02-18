Anadolu Teknik Makine, ürün sayısını artıracak

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Endüstriyel temizlik makineleri sektöründeki otuz yıllık üretim tecrübesini ‘Safran’ ve ‘Armada Clean’ markası ile 110 farklı modelde pazara sunan firma, ürün çeşitliliğini de artıracak. Anadolu Teknik Makine Genel Müdürü Mustafa Bektaş, Ar-Ge çalışmalarını tamamladıkları farklı modeldeki 10 yeni temizlik makinesini daha bu yıl pazara sunacaklarını söyledi. Bektaş, 2021’de özel projelere daha faz la yöneleceklerini de ifade ederek şu bilgileri verdi: “Ürün çeşitliliğini, ürün adetlerini ve istihdam sayısını artırmaya yönelik planlarımız doğrultusunda yeni yerimize taşındık. Burada daha verimli, daha adetli daha çeşitli ürünler yapmaya uygun bir altyapı oluşturduk. Yeni üretim tesisimize geçişle birlikte gelecek planlarımızı da revize ettik. Müşteri beklentilerinin üzerinde ürün üretme prensibi ile dünya pazarlarında 50 ülkeye olan ihracatımızı da her geçen gün artırıyoruz.”