Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nın yönetim kadrosu değişti

ESKİŞEHİR - Başkanlık görevini devreden Savaş M. Özaydemir, ATAP olarak Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Özaydemir, “Uzun yıllar hizmet ettikten sonra böyle uğurlanmak mutluluk veriyor. DEİK’te 9 yıl TÜRKAK’ta 9 yıl görev yaptım. Ömrümü Eskişehir sanayisine adadım. ESO’da ve Eskişehir OSB’de çok uzun yıllar görev yaptım. Hep Türkiye için uğraştım. Yüzümüzün akıyla Eskişehir’i temsil ettim. En son nikahım buydu bunu da bozuyorum. Artık özel hayatıma dönüyorum. Yeni yönetime görevinde başarılar diliyorum” dedi. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli de genel kurul toplantısında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (ETGB) 18 yılda ciddi yol kat ettiğini ve 2 şehir 4 üniversite ve bir organize sanayi bölgesi ile tek bir ekosistem ortaya çıkarma başarısını gösterdiğini ifade etti. ETGB’nin halen 4 yerleşke ve 9 binada yüzde 98 doluluk oranıyla hizmet verdiğine dikkat çeken Küpeli, “Bölgemizde 132 Ar-Ge firması faaliyet gösteriyor ve bu kuruluşlarda 649 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Bu firmalarımızın 48’i akademisyen girişimciler tarafından kuruldu. Devam eden proje sayısı ise 210. Bölgedeki firmalar 16 farklı sektörde çalışma yapıyor ve patentli 13 ürün geliştirildi” bilgisini verdi.

“İhracatta yüksek teknolojinin payını artırmak istiyoruz”



Yeni dönemde ATAP ve ETGB’yi çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirten Küpeli, “İki üniversitede kuruluş çalışmaları devam eden yeni ek hizmet binalarımız ile yüksek teknoloji üretimine yönelik bu ekosistemimizi daha büyüterek, bölgemizde Ar-Ge yapan firma sayımızı ilk hedef olan 200 firmaya ve Ar-Ge personelinin ise en az 1250 kişiye çıkmasını hedefl iyoruz” şeklinde konuştu. Eskişehir’in inovasyon ve yenilikçi teknolojiler konusunda ilk 5 ilden biri olduğunu ifade eden Küpeli, şunları söyledi: “İldeki sanayi kuruluşlarımızda halen 21 Ar-Ge merkezi ve 3 tasarım merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Bunların sayısının daha da artması için gayretlerimiz devam edecek. Başta havacılık olmak üzere köklü bir sanayiye sahip Eskişehir’in ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 15 dolayında. Eskişehir OSB yönetimi olarak, ilerleyen dönemde ETGB’de gelişen ve büyüyen firmaların katkısı ve yeni firmaların katılmasıyla birlikte bu oranı yüzde 20 seviyesine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”