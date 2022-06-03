“Anadolu’da İhracat KOBİ Seferberliği” paneli Samsun’da start verdi

Müberra TAŞÇI

SAMGİAD, SAMSİAD ve Sistem Global’ın iş birliğinde Samsun’da “Anadolu’da İhracat KOBİ Seferberliği” konulu panel, birçok iş adamının katılımıyla gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü Sistem Global Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi Onur Balcı üstlenirken Sistem Global Danışmanlık Globalleşme Koordinatörü Hazal Bedir, Sistem Global Teknoloji Kıdemli Müdürü Nursel Üstündağ, Akbank Dış Ticaret Satış ve ürün Yönetimi Müdürü Şehniz Duran, Glovizi Satış ve Pazarlama Direktörü Melih Tan ihracatla ilgili farklı konuları işledi.

Panele, Sistem Global Danışmanlık, Karadeniz Bölge Ortağı Dr. Buğra Çolak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Mehmet Koçak, Samsun Genç İş Adamları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Onur Öztekin katıldı.

“Gelişmemiz için ihracat yapmamız lazım”

İhracatın ve globalleşmenin önemini vurgulayan Sistem Global Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi Onur Balcı, “Etkinliğimizin adını Anadolu’da İhracat KOBİ Seferberliği olarak belirledik. Etkinliğimize, Anadolu’da ise Samsun’dan başlamak bizim için büyük bir önem taşıyor. Samsun’dan sonra diğer illerle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta açıklanan son verilerle ülkenin yüzde 99’u KOBİ haline geldi. Kalan yüzde 1’i de büyük ölçekli kuruluşlardan oluşuyor. Büyük ölçekli kuruluşların gelişimi de KOBİ’lerin gelişimine bağlı. Dolayısıyla ülkenin de gelişimi KOBİ’lere bağlı. Gelişmek için ise ihracat yapmamız lazım. Bunun devamında da globalleşme süreçlerini yaşamak gerekiyor. Bu ise bir seferberlik mantığıyla yapılmalı” diye konuştu.

Samsun, son 1 yılda 164 ülkeye ihracat yaptı

Panelistler ise konuşmalarında, mümkün olduğunca riski minimize edip, firmalar için sürdürülebilir bir kalkınma planı yapmanın öneminden ve bu çeşitliliği arttırarak günümüzdeki pazar bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğinden bahsetti. Panelistler, firmaların ihracat yaparken ise en baştan en sona kadar nasıl hareket etmeleri gerektiği ile ilgili bilgi verdi. Öte yandan, panelde Samsun’da 2021 yılında 164 ülkeye ihracat yapıldığı ama son 1 yılda en fazla ihracat yapılan üç ülkenin ise ABD, Hollanda ve Çin olduğu bilgisi de verildi.