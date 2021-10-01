Anamur ve Bozyazılı çiftçi, kapalı devre sulama sistemi istiyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye’nin muz üretiminin yüzde 30’unu tek başına üstlenen Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sulama sorunu büyüyor. Toplamda 55 bin 650 dekar sera alanında muz üretimin yapıldığı bölgede 6 bin 100 dekar alanda açık muz yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Bölgede sadece muz ürününde yıllık ortalama 422 bin 550 ton rekolte elde edilirken, 4 bin dekar üzerinde yeni muz seralarının kurulumu sürüyor. Yeni muz fidanların da ürün vermeye başlamasıyla rekoltenin yıllık bazda yüzde 15 artması hedefleniyor. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada etkisini artıran kuraklığın bölgelerinde de önemli sorunlara neden olduğunu kaydeden Anamur – Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgedeki sulama kanallarının yetersizliği, kaçak kullanımlar nedeniyle çiftçilerin son çare yeraltı sularına yöneldiğini kaydetti. Ancak bölgedeki yeraltı sularının da yoğun kullanıma bağlı olarak tuzluluk oranının arttığını kaydeden Ahmet Şeref Gümüş, “Tuzlu su muz seralarında verim ve kalite kayıplarına neden oluyor. Belirli rakımlarda mevcut su kuyuları kurudu. Ayrıca tuzlu su nedeniyle bölgemizdeki toprağın tuzluluk miktarı da her geçen gün artıyor. Toprağımızı korumak ve sürdürülebilir tarımsal üretim için bir an önce Alaköprü Barajı’na entegre kapalı devre sulama sistemi altyapısı kurulmalı” dedi.

“Yüklenici firmalar finansman nedeniyle yatırımı geciktiriyor”

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Dragon Çayı üzerine kurduğu Alaköprü Barajı’na entegre kapalı devre sulama sistemi projesi hazırladığını ve defalarca ihaleye çıktığını ifade eden Başkan Gümüş, 6 yıl geçmesine rağmen yüklenici firmalardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle projenin hayata geçirilemediğini bildirdi. Gümüş, “Dragon Çayı üzerinde 2015 yılında su tutmaya başlayan Alaköprü Barajı’nın faaliyete alınmasıyla üreticilerimizin sulama sorunun çözülmesini bekliyorduk. Ancak kapalı devre sulama sistemi yatırımı müteahhitlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle yıllardır yapılamıyor. Kapalı devre sulama sistemi üreticimizin sorununu çözeceği gibi tarımsal üretimde su tasarrufu ve verim artışını sağlayacak. Bölgemizdeki yatırım sürecinde yaşanan sorunların çözümü için merkezi yönetimden destek bekliyoruz” diye konuştu.

“Tuzlu suya maruz kalan muz topraktan beslenemiyor”

Bölgede muz uzmanı olarak tanınan yüksek ziraat mühendisi Bünyamin Kozak ise tuzlu su kullanımının bitki sağlığı açısından birçok sakıncası olduğunu aktardı. Bölgenin en önemli ticari ürünü olan muz bitkisinin uzun süreli tuzlu suya maruz kaldığında yüzde 50 verim ve yüzde 40 kalite kaybı yaşadığını kaydeden Bünyamin Kozak, bitkisel gelişim bozukluklarının da arttığını ve sürecin bitkinin kurumasına kadar gittiğini belirtti. Kozak, “Muz bitkisi 1000 micromhos/cm değerinin üzerindeki tuzluluk miktarı ile beslenme sorunu yaşıyor. Uzun sureli tuzlu suya maruz kalan muz bitkisi topraktan yeterince besin alamadığı için yaşam değerlerini kaybediyor. Önce mantar hastalıkları başlıyor daha sonra köklerdeki zararlı organizmalar artarak bitkinin yaşam fonksiyonlarının durmasına neden oluyor” diye uyardı.