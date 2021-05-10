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Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bala ilçesinde 110 adet tarlayı satışa çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı. Tarlaların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde ilanda belirtilen saatlerde,  Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

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