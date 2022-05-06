Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş yeri ve depoları kiralıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iş yerleri ve depolar, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.

İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na ihale gününe kadar teslim edebilecek. 102 adet taşınmazın kiralama ihalesi 12 Mayıs 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda saat 14.00'te yapılacak.

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