Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Çubuk ilçesinde bulunan 15 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla öncelikli olarak toptan, toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacak.

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