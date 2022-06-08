Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 61 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adayların başvurularını, ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir.

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