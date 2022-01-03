“Ankara-Kayseri YHT Projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı”

Oktay ENSARİ



KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2021 yılını, ülkedeki ve Kayseri’deki yatırımları ve gündemi değerlendirdi. Özhaseki, “Kayseri-Ankara Otoban Bağlantı Yolu çalışmaları devam ediyor. Bu yıl tamamlanmasını bekliyoruz. Bilindiği üzere Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Proje çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kredi onayı alındı ve müjde veriyorum ihalesi yapıldı. Haftaya sözleşme imzalanacak” dedi.

Kapanan şirketlerle ilgili muhalefetin verdiği rakamların abartılı olduğunu dile getiren Mehmet Özhaseki, “2019’da 85 bin, 2020’de 103 bin, 2021’de ise 100 binin üzerinde yeni şirket kurulmuş. 2021’de kapanan şirket sayısı, yılsonu hesaplamaları netleşmemesine karşılık 12-13 bin dolayında. Bunu bana bizzat Maliye Bakanımız söyledi. Muhalefet, kapanan şirketler konusunu da abartıyor” diye konuştu. Özhakesi, COVID-19 küresel salgının tüm dünyada birçok sektörde tedarik zincirlerini, çalışma koşullarını, tüketim alışkanlıklarını, arz-talep dengelerini, emtia fiyatlarını, para ve maliye politikalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

20 milyar liralık yatırım yapılacak

2021’de Kayseri’ye 6 milyar 733 milyon 220 bin TL değerinde yatırım getirdiklerini dile getiren Mehmet Özhaseki, son 19 yılda ise yatırım miktarının 44,7 milyar liraya ulaştığını belirtti. Kayseri’de devam eden kamu yatırımları değerlendiren Özhaseki, şöyle konuştu: 510 milyon 206 bin TL değerinde Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan-Mobilyakent Raylı Sistemi’nin temelini yakın zamanda atmıştık. 7 km, 11 istasyonlu raylı sistemimiz 2022 yılı içinde tamamlanacak. 2021’de 75 yataklı Bünyan ve Yahyalı Devlet Hastaneleri hizmete aldık. Develi ve Sarız hastanelerimizin inşaatları tamamlandı, önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Aspilsan Enerji AŞ tarafından Mimarsinan OSB’de yapılacak sabit yatırım tutarı 750 milyon TL olan, stratejik bir ürün olan lityum-iyon batarya üretimi projesinin temelini atmıştık. Bu tesiste hem savunma sanayisi hem özel sektörün ihtiyacı karşılanacak hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek.” Özhaseki, Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve diğer ilçeleriyle birlikte 17 belediyenin bu yıl için sadece inşaat maliyetleri itibariyle yapılan yatırımların yaklaşık 1,7 milyon TL olduğunu söyledi. Özhaseki, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaklaşık 20 milyarlık yatırımların açılışları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kayseri’ye davet edeceklerini söyledi.