Ankara Yenimahalle'de TOKİ konutları satışa çıkıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi'nde yaptırılan konutları satışa çıkardı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi'nde yaptırılan konutları satışa çıkardı.
Alt Gelir Grubu Projesindeki 73 adet 2+1 konut ile Sosyal Konut Projesindeki 129 adet 3+1 daire için başvurular 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şubeleri ve E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.