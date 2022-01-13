Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 116 adet sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek.

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