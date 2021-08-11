Ankara'da 18 villa ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, Balıklıpınar Mahallesi’ndeki bir site içerisinde bulunan 18 adet villa açık artırma ile satılacak.

Villalar betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiş olup 2 villa bodrum, zemin ve çatı arası katlı, diğer 16 villa ise zemin ve çatı arası katlıdır. Villaların bulunduğu bölgede elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz ve otobüs gibi hizmetler mevcuttur.

Taşınmazlar için ilk satış ihalesi 16 Eylül 2021 tarihinde Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi mezat salonunda gerçekleştirilecek.

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